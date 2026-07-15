Hasat bitti: Kilosu 45 liradan satılınca kasaya tam 1 milyar 125 milyon lira girdi

Batman'da yılın son mercimek hasadı tamamlandı. Kış ve ilkbahar yağışlarının etkisiyle verimde geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşanan kentte mercimek, bu yıl ekonomiye 1 milyar 125 milyon lira katkı sağladı.

Türkiye'nin mercimek üretiminde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ardından üçüncü sırasında yer alan Batman'da çiftçilerin tarlalardaki yoğun mesaisi sona erdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, bu yılki yağış sezonunun verimliliği ciddi şekilde artırdığını belirterek rekoltenin geçen yıla göre yüzde 50 yükseldiğini açıkladı.

25 BİN TON ÜRETİM, DEKARA 150 KİLO VERİM

Tuncer, kentte yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını ve bunun yüzde 15'inin kıraç arazilerde mercimeğe ayrıldığını belirtti. Bu yıl dekara 150 kilogram verim beklediklerini ifade eden Tuncer, toplam üretimin 25 bin tona ulaşacağını söyledi.

Mercimeğin Bakanlığın 2024'ten bu yana uyguladığı tarımsal üretim planlamasının ana ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Tuncer, bitkinin hububat üretiminde münavebe bitkisi olarak değerlendirildiğini aktardı.

KİLOGRAMI 45 LİRA, EKONOMİYE KATKISI 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Tuncer, mercimeğin kilogram fiyatının bu yıl yaklaşık 45 lira olduğunu ve alımların Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Kentin ekonomisine 1 milyar liranın üzerinde katma değer sağlayan mercimeğin lisanslı depolarda ve silolarda saklandığını, işleme tesislerinde paketlenerek tüm Türkiye'ye arz edildiğini anlattı.

Tuncer, "Ülkemizdeki yerli mercimeklerimiz, dünya standartlarına göre çok daha nitelikli mercimeklerdir. Buğday ve mercimek binlerce yıldır bu topraklarda üretiliyor. Çiftçimiz mercimek tarımında ciddi bir maharet sahibidir" dedi.

"BABA MESLEĞİMİZİN DEVAMI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Merkeze bağlı Oymataş köyünde 7 bin dönüm alanda kuru ve sulu tarım yapan çiftçi Süleyman Demir, mercimeğin yılın 9 ayı emek isteyen bir ürün olduğunu vurguladı. Aynı zamanda avukatlık mesleğini de icra eden Demir, "Bu meslek baba mesleğimizdir bizim. Her ne kadar avukatlık mesleğini icra ediyor olsak bile baba mesleğimizin de devamı için mücadele ediyoruz" diyerek ürünün geliştirilmesi için yetkililerden destek istedi.

(DHA)