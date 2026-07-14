Verdiği isimler tutanağa işlenmemiş: Haluk Levent açıklama yaptı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyette verdiği ifadeye ilişkin sosyal medyada paylaşılan belgelerde, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da adının geçtiği beyanlarının tutanağa geçirilmediği ve bunun yerine "susma hakkını kullandı" ifadesinin yazıldığı öne sürüldü.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ilişkin sosyal medyada tartışma yaratacak belgeler paylaşıldı.

Paylaşılan ifade tutanağında, Haluk Levent'in ifade sırasında ise "Bu konuda ifade vermiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum" dediği tutanağa geçirildi.

"SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSMİ GEÇİNCE TUTANAKLARA SUSMA HAKKI DİYE YAZILDI"

Yanıtların tutanağa geçirilmemesinin nedeni olarak ise İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, Süleyman Soylu isimden bahsetmesi üzerine 'uyumsuz cevap' olduğu ileri sürüldüğünü belirtti.

Haluk Levent'in avukatının ismi de gizli tutulurken 17:22'de biten ifade işlemlerinde "Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz. Müvekkilimiz soruşturma konusu ile ilgili detaylı ifade verme niyetindedir ancak savunma hakkımız kısıtlanmıştır" dediği tutanaklarda yer aldı.

Baro tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"14.07.2026 tarihinde baromuzun Avukat Hakları Merkezi’ne başvurup talepte bulunan ___ sicil numaralı Av. ___ ___ isimli meslektaşın talebi üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelindi. Meslektaşımızın beyanına göre gözaltında bulunan müvekkili Haluk Levent’in ifadesi esnasında vermek istediği beyanlar müdahale edilerek bir kısım beyanları zapta geçirilmediğinden ifade işlemine ara verilmiştir. İfade esnasında şüpheli olan müvekkilinin Süleyman Soylu isimden bahsetmesi üzerine “soruyla uyumsuz cevap” olduğu gerekçesiyle ifade tutanağına geçirilmediğini ve bu duruma yaptığı itirazın sonuç getirmediğini, müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını beyanla; işbu tutanak İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi adına bulunan baro temsilcisi Av. ___ ___ ile birlikte düzenlenmiştir."