Butlan yönetiminden Özgür Özel'e yollanan kurultay mesajı: Esnemeniz mümkün mü?

Butlan yönetimi olağanüstü kurultay taleplerini karşılamayınca Özel yönetimi tarafından yeni partinin kurulması yönündeki çalışmalara hız verildi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'n aktardıklarına göre yeni partinin kuruluş dilekçesi hazırlandı.

BUTLAN YÖNETİMİNDEN ÖZEL YÖNETİMİNE KURULTAY MESAJI

Özel yönetimi dün MYK toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu yönetiminden bir belediye başkanı aracılığı ile Özel yönetimine, "Kurultay takvimi konusunda esnemeniz mümkün mü?" mesajının iletildiği aktarıldı.

ÖZEL'İN YANITI

Özgür Özel'in de bu teklife, "Kurultayı iki buçuk, üç ay içinde yapsınlar, il başkanlarını da görevden almasınlar" yanıtını verdiği öğrenildi. Özel yönetiminin olağanüstü kurultayın 3 ay içinde yapılmasını kabul edilebilir bir seçenek olarak gördüğü ifade edildi. Bununla beraber bu sürecin uzatılmasının olası bir seçim nedeniyle uygun bulunmadığı kaydedildi.

MYK'DA KONUŞULANLAR: SÜREÇ DAHA FAZLA UZATILMASIN

Dünkü toplantıda Özel'e yakın bir kurmayın toplumdaki beklenti nedeni ile yeni parti sürecinin uzatılmaması yönünde yaklaşım sergilediği, bazı hukukçuların da Yargıtay tarafından mutlak butlan kararını bozabileceği yönünde değerlendirmeleri de gündeme geldi.

İYİ PARTİ SENARYOSU

Yeni partinin engeller ile karşılaşabilme olasılığına karşı alternatif planlar da görüşüldü. Seçime girme yeterliliğine sahip partiler ile görüşmelerin sürdüğü, 4 partiden 3'ünün seçime girme yeterliliğine sahip olduğu; yeni parti ile seçenek sayısının 5'e çıktığı ifade edildi.

Öte yandan en olumsuz senaryo; yani hiçbir partide seçime girmelerine izin verilmemesi halinde İYİ Parti listelerinden seçime girme formülü üzerinde duruluyor. Özel yönetimi, Dervişoğlu'nunun tutumunun bilindiğini, ayrıca söz almaya ihtiyaç olmadığını ifade ediyor.