Son dakika | Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında 2. duruşma görülüyor

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında dinlenen tanık Yalçınay Yıldız, çakarlı araçla olay yerine gelen şahsın elinde başından beri silah bulunduğunu ve silaha hiçbir müdahale yapılmadığını kaydetti. Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan tanık, şahsın sol eliyle Vahap Canbay'ın yakasına yapışırken sağ elinde silah tuttuğunu ve Canbay'ın silahı kesinlikle tutmadığını belirtti.

SİLAH DAHA CAMIN DIŞINDAYKEN SAĞ ELİNDEYDİ

Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan tanık Yalçınay Yıldız, cinayet anına dair detayları anlattı. Mahkeme başkanının "Silaha herhangi bir müdahale oldu mu?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Yıldız, Vahap Canbay'ın sadece araçtakileri korumak için elini kendilerine doğru kaldırdığını, silahı kesinlikle tutmadığını kaydetti.

Yıldız, şahsın silahı sağ elinde tuttuğunu, sol eliyle ise Canbay’ın yakasına yapıştığını belirtti. Sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kimi muhatap aldığı sorusuna "Canbay'ı" diyen tanık, silahı daha camın dışındayken gördüğünü ve şahısların Kubilay'ın vurulduğunu fark ettiklerini söyledi. Yıldız ayrıca, çakarlı aracın olaydan önce de yanlarından geçtiğini doğruladı.

ÇAKARLI ARAÇLA GELDİLER, MİLLETVEKİLİ SANDIK

Olay anını aktaran Yıldız, stüdyo önündeki bekleyişleri sırasında bulundukları yere çakarlı bir aracın geldiğini ifade etti. İlk başta aracı kullanan kişinin bir milletvekili olduğunu sandıklarını belirten tanık, araçtan beyaz tişörtlü bir şahsın indiğini ve oturdukları aracın camına vurduğunu kaydetti.

Canbay'ın kapıyı açmak istediğini, ancak dışarıdaki kişinin kapıyı sert bir şekilde çektiğini belirten Yıldız, bu kişinin sağ elinde silah gördüğünü aktardı. Şahsın “Bir daha sizi görmeyeceğim, s…tirin gidin.” demesinin ardından silah sesinin duyulduğunu belirten tanık, o esnada Canbay'ın “Yapma, yapma.” diye bağırdığını dile getirdi.

"ABLA SİZİ BARIŞTIRMAK İSTİYORUM" DEDİ STÜDYOYA GİTTİLER

Olayın öncesine dair hiçbir detayı atlamaması istenen Yıldız, süreci en başından anlattı. Aleyna Kalaycıoğlu ile arkadaş olduklarını ve birlikte düet yapmak için stüdyoda buluşacaklarını belirten Yıldız, stüdyoya gitmek için Kubilay Kaan Kundakçı'dan kendilerini bırakmasını istediklerini söyledi.

Sürecin, temizlikçinin Vahap Canbay’ı arayarak "Aleyna’nın hayatında biri olduğunu" söylemesiyle başladığını belirten Yıldız, bu haber üzerine Canbay'ın ağlamaya başladığını, kendisinin de doğruluğunu teyit etmek için Aleyna'yı aradığını ifade etti. Görüşme sırasında telefonu alan Canbay'ın ağladığını, ardından telefonu alan Kubilay'ın ise “Abla sizi barıştırmak istiyorum.” dediğini aktardı.

CİNAYET ÖNCESİ TELEFON TRAFİĞİ VE KAPIDA BEKLEYİŞ

Stüdyoya gittiklerinde oradaki bir kadının temizlik yapıldığını belirterek kendilerini içeri almadığını ifade eden Yıldız, bu sırada Aleyna ile Canbay’ın ortak köpeği Mokka'nın da içeride olduğunu, “Gelirler, belki barışırsınız.” diyerek kapıda beklemeye başladıklarını söyledi.

Bekleyiş sırasında Bertin’i aradığını ancak telefonun meşgule düştüğünü kaydeden Yıldız, bir süre sonra Aleyna'nın arayarak “Çok geç geleceğiz.” dediğini ve yanında kimin olduğunu sorduğunu aktardı. Yıldız'ın “Kubilay var.” yanıtına Aleyna “Tamam.” karşılığını verdi. Bu esnada Kubilay, önce annesiyle, ardından da Aleyna ile telefonda görüştü.

Tuvalet ihtiyacı için bulundukları yerden birkaç kez ayrılıp geri döndüklerini belirten Yıldız, en son Aleyna'nın kendisini arayarak “Şarkımı yükledin mi?” diye sorduğunu, “Yükledim” cevabının ardından karşı tarafın “Eve geçiyoruz.” dediğini ancak kendilerinin stüdyo önünde beklemeye devam ettiklerini ifade etti.