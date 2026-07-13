Son dakika | Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında 2. duruşma görülüyor
Son dakika haberi... Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı. Tanıkların "Silaha müdahale olmadı" dediği duruşmada, azmettirici iddiasıyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutukluluğunun devamı talep edildi.
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın çakarlı lüks araçlardan inen şahıslar tarafından öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında savcılık makamı mütalaasını sundu. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen celsede söz alan duruşma savcısı, dosyadaki mevcut delil durumunu ve bugüne kadar toplanan bulguları gerekçe göstererek tutuklu sanıkların tahliyesine karşı çıktı. Savcılık; "Kasten öldürmeye azmettirme" suçuyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu ile tetikçi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Savcılığın "mevcut delil durumu" vurgusu yaptığı celseye, tanık Yalçınay Yıldız'ın sanık savunmalarını çürüten ifadeleri damga vurdu. İlk duruşmada "Silah doğrultmadım" diyen tutuklu sanık Kadayıfçıoğlu'nun iddialarının aksine tanık Yıldız; silahın daha camın dışındayken sanığın sağ elinde olduğunu ve Vahap Canbay'ın silaha hiçbir müdahalesinin bulunmadığını kaydetti. Çapraz sorguda sanığın silahın kabzasıyla vurmaya çalıştığı sırada tetiğin patladığını belirten Yıldız'ın ifadeleri ile baba Cemil Kundakçı'nın adliye koridorunda "Katilin ifadesini beraber tamamlayacaklar" diyerek isyan ettiği çelişkiler dizisi, savcılığın tutukluluğa devam talebinin arka planını oluşturdu.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AVUKATINDAN "GEÇİM" SAVUNMASI
"Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun avukatı mahkemede söz aldı. Müvekkilinin dışarıdaki ailevi durumuna dikkat çeken avukat, Kalaycıoğlu'nun annesi ve kardeşinin geçiminden ve bakımından sorumlu olduğunu ifade etti. Müdafi avukat, bu gerekçeleri sunarak müvekkilinin adli kontrol tedbirleri uygulanması şartıyla tahliye edilmesini talep etti.
"BİZ NE YAPALIM? BİZ ÇOCUĞUMUZA SARILAMIYORUZ"
Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu, savunması sırasında kızı Aleyna Kalaycıoğlu’nun cezaevinden tahliye edilmesini ve kendisine verilmesini talep etti. Bu talebe mahkeme salonunda bulunan Kundakçı ailesinden anında itiraz yükseldi.
Öldürülen genç futbolcunun annesi Ülker Kundakçı, sanık annesinin kızını geri istemesine karşılık, “Biz ne yapalım? Biz çocuğumuza sarılamıyoruz.” sözleriyle tepki gösterdi.
"MAHVETTİNİZ HAYATLARI" SÖZÜNE "ÇOCUĞUMUZU GERİ VEREBİLECEK MİSİNİZ?" YANITI
Karşılıklı konuşmalarla salondaki tartışma daha da büyüdü. Tepkilerin odağındaki anne Zuhal Kalaycıoğlu, Kundakçı ailesine seslenerek, “Bir insanın namusuna bu kadar laf edilmez. Mahvettiniz hayatları.” iddialarında bulundu.
Kundakçı ailesi ise hayatlarının mahvolduğunu öne süren sanık annesine, “Peki bizim çocuğumuzu geri verebilecek misiniz?” sorusuyla karşılık verdi.
MAHKEME BAŞKANI İKİ TARAFI DA SALONDAN İHRAÇ ETTİ
Duruşma salonundaki gerginliğin ve karşılıklı bağrışmaların kontrol altına alınamaması üzerine Mahkeme Başkanı müdahalede bulundu. Düzeni sağlamak amacıyla harekete geçen başkan, tartışmaya giren sanık annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nu ve Kundakçı ailesi üyelerini duruşma salonundan dışarı çıkarttı.
"ÇOK ÖZÜR DİLERİM" SÖZÜ SALONU GERDİ
Duruşmada savunma sırası kendisine gelen tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, sanık kürsüsüne çıktı. Yaşanan silahlı saldırı ve genç sporcunun hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Kadayıfçıoğlu, mahkeme heyeti ve salondakilere dönerek “Çok özür dilerim.” ifadesini kullandı.
"SEN EGONU TATMİN ETTİN"
Sanık kürsüsünden gelen bu sözler üzerine duruşma salonunda bulunan Kundakçı ailesi sessizliğini bozarak tepki gösterdi. Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile üyeleri, Kadayıfçıoğlu'nun yüzüne karşı, “Ne özrü? Sen egonu tatmin ettin. Ne özrü?” sözleriyle haykırdı.
MAHKEME BAŞKANINDAN SALONDAN ÇIKARMA UYARISI
Ailenin gösterdiği tepki sonrası duruşma salonundaki seslerin yükselmesi üzerine Mahkeme Başkanı araya girdi. Salondaki gerginliği düşürmeye çalışan Mahkeme Başkanı, Kundakçı ailesine ve izleyicilere yönelik olarak, “Kendinize hâkim olun, yoksa sizi dışarı çıkartırım.” uyarısında bulundu.
Başkanın uyarısının ardından salondaki sesler yatışırken, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, “Başka söyleyecek sözüm yok.” diyerek beyanını sonlandırdı. Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi
"AZMETTİRDİĞİME DAİR DELİL YOK"
Savcılığın tutukluluk halinin devamını istemesinin ardından sanık Aleyna Kalaycıoğlu savunma yapmak üzere kürsüye geldi. Hakkındaki kasten öldürmeye azmettirme suçlamalarını kesin bir dille reddeden Kalaycıoğlu, dosyada aleyhine bir bulgu olmadığını öne sürerek, “Azmettirdiğime dair hiçbir delil yok.” ifadelerini kullandı.
"BEN DE MAĞDURUM"
Savunmasının devamında, olay gecesi tetiği çeken diğer tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na yönelik ifadeler kullanan Kalaycıoğlu, dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Kadayıfçıoğlu'nun eylemini "cahillik" olarak tanımlayan ancak kendisinin bu duruma dahil olmadığını savunan Kalaycıoğlu, "Alaaddin bu kadar cahil olabilir ama ben vicdansız değilim." dedi. Süreç nedeniyle yıprandığını belirten ve cinayetin mağdurlarından biri olduğunu iddia eden sanık, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben de bu olayın mağduruyum. Tahliyemi talep ediyorum." sözleriyle mahkeme heyetinden serbest bırakılmasını istedi.
"HERKES FARKLI ANLATIYOR İNANMIYORUM"
Anne Ülker Kundakçı, mahkemede söz alarak sanıklara ve olay anının anlatılış biçimine tepki gösterdi. Tanık ve sanık kürsüsünden verilen ifadelerdeki çelişkilere dikkat çeken Kundakçı, "Olayın anlatıldığı gibi olduğuna inanmıyorum. Herkes farklı anlatıyor. Dışarıdan ateş ediliyor, kimse ‘dur’ demiyor." sözleriyle yaşananlara itiraz etti.
"KÖPEĞİNİ MERAK ETTİ KUBİLAY'I MERAK ETMEDİ"
Sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay öncesi ve sonrasındaki tutumunu karşılaştıran Ülker Kundakçı, Kalaycıoğlu'nun olay yerindeki önceliklerini sorguladı. Anne Kundakçı, "Aleyna ‘Kubilay kardeşim’ diyordu ama Kubilay vurulduktan sonra arkasına bile bakmadı. Köpeğini merak etti ama Kubilay’ı merak etmedi. Aleyna kalleştir” diyerek tepkisini dile getirdi.
"ALAADDİN KİM HANGİ CESARETLE CAN ALIYOR?"
Gözyaşları içinde konuşmasını sürdüren anne Kundakçı, silahı ateşleyen sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu’na da öfkesini yöneltti. Konuşması sırasında önündeki masaya vurarak tepkisini gösteren Ülker Kundakçı, “Alaaddin kim? Hangi cesaretle benim çocuğumun canını alıyor?” diyerek mahkeme salonunda isyan etti.
ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN TUTUKLULUĞA DEVAM İSTENDİ
Savcılık mütalaasında, davada yargılanan tutuklu sanıkların mevcut hallerinin korunması gerektiği vurgulandı. Savcı, Aleyna Kalaycıoğlu ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
HEYET DEĞERLENDİRME YAPACAK
Savcılığın tutukluluğun devamı yönündeki talebinin ardından gözler karar için mahkeme heyetine çevrildi. Mahkeme heyeti, savcılığın mütalaasını ve dosya kapsamını değerlendirerek sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararını açıklayacak.
"SİLAHLA VURMAYA ÇALIŞIRKEN PATLADI"
Çakarlı lüks araçla gelip genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne neden olan saldırının davasında tanık Yalçınay Yıldız çapraz sorguya alındı. Sanık avukatlarının sorularını yanıtlayan Yıldız, olay anında sanığın silahın kabzasıyla vurmaya çalıştığını ve silahın bu esnada patladığını belirterek dosyaya yeni bir ayrıntı ekledi.
"KABZAYLA VURMAYA ÇALIŞTI, SONRA PATLADI"
Mahkemedeki ifadesinin ardından sanık avukatlarının sorularını yanıtlayan tanık Yalçınay Yıldız, olay anındaki fiziksel temasa dair yeni detaylar verdi. Sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun avukatının, "Silaha herhangi bir müdahale oldu mu? Kabzayla vurmaya mı çalışıyordu?" şeklindeki sorusu üzerine Yıldız olayı şu sözlerle anlattı:
"Kabzayla vurmaya çalıştı. Daha sonra silah patladı. Yanımdaki kişi de 'Silah patladı.' dedi."
Tanık Yıldız ayrıca, silahın ateş alması ve yaşanan arbedenin ardından dışarıda ilk olarak sanık Aleyna Kalaycıoğlu’nu gördüğünü kaydetti.
"ÖLMENİZİ İSTER MİYDİ?"
Çapraz sorgu sırasında azmettirici iddiasıyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun avukatı da söz alarak tanığa taraflar arasındaki husumetin boyutunu sordu. Avukatın, "Aleyna’yı tanıyorsun. Herkes birbirini tanıyor. Sence Aleyna sizin ölmenizi ister miydi?" şeklindeki sorusuna tanık Yıldız, "Aramızda bu yönde bir anlaşmazlık yoktu." yanıtını verdi.
"SERTTİ AMA BİLEMEM"
Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Zuhal Kalaycıoğlu’nun avukatı ise müvekkilinin olay gecesi telefonda sarf ettiği sözlere odaklandı. Avukatın, "Zuhal Kalaycıoğlu’nun söylediği sözleri tehdit olarak hissettin mi?" sorusunu yönelttiği tanık Yıldız, o anki durumu "Konuşma tonu sertti ama bunun tehdit olup olmadığını bilemem." ifadeleriyle açıkladı.
"MİLLETVEKİLİ SANDIK"
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında dinlenen tanık Yalçınay Yıldız, çakarlı araçla olay yerine gelen şahsın elinde başından beri silah bulunduğunu ve silaha hiçbir müdahale yapılmadığını kaydetti. Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan tanık, şahsın sol eliyle Vahap Canbay'ın yakasına yapışırken sağ elinde silah tuttuğunu ve Canbay'ın silahı kesinlikle tutmadığını belirtti.
SİLAH DAHA CAMIN DIŞINDAYKEN SAĞ ELİNDEYDİ
Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan tanık Yalçınay Yıldız, cinayet anına dair detayları anlattı. Mahkeme başkanının "Silaha herhangi bir müdahale oldu mu?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Yıldız, Vahap Canbay'ın sadece araçtakileri korumak için elini kendilerine doğru kaldırdığını, silahı kesinlikle tutmadığını kaydetti.
Yıldız, şahsın silahı sağ elinde tuttuğunu, sol eliyle ise Canbay’ın yakasına yapıştığını belirtti. Sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kimi muhatap aldığı sorusuna "Canbay'ı" diyen tanık, silahı daha camın dışındayken gördüğünü ve şahısların Kubilay'ın vurulduğunu fark ettiklerini söyledi. Yıldız ayrıca, çakarlı aracın olaydan önce de yanlarından geçtiğini doğruladı.
ÇAKARLI ARAÇLA GELDİLER, MİLLETVEKİLİ SANDIK
Olay anını aktaran Yıldız, stüdyo önündeki bekleyişleri sırasında bulundukları yere çakarlı bir aracın geldiğini ifade etti. İlk başta aracı kullanan kişinin bir milletvekili olduğunu sandıklarını belirten tanık, araçtan beyaz tişörtlü bir şahsın indiğini ve oturdukları aracın camına vurduğunu kaydetti.
Canbay'ın kapıyı açmak istediğini, ancak dışarıdaki kişinin kapıyı sert bir şekilde çektiğini belirten Yıldız, bu kişinin sağ elinde silah gördüğünü aktardı. Şahsın “Bir daha sizi görmeyeceğim, s…tirin gidin.” demesinin ardından silah sesinin duyulduğunu belirten tanık, o esnada Canbay'ın “Yapma, yapma.” diye bağırdığını dile getirdi.
"ABLA SİZİ BARIŞTIRMAK İSTİYORUM" DEDİ STÜDYOYA GİTTİLER
Olayın öncesine dair hiçbir detayı atlamaması istenen Yıldız, süreci en başından anlattı. Aleyna Kalaycıoğlu ile arkadaş olduklarını ve birlikte düet yapmak için stüdyoda buluşacaklarını belirten Yıldız, stüdyoya gitmek için Kubilay Kaan Kundakçı'dan kendilerini bırakmasını istediklerini söyledi.
Sürecin, temizlikçinin Vahap Canbay’ı arayarak "Aleyna’nın hayatında biri olduğunu" söylemesiyle başladığını belirten Yıldız, bu haber üzerine Canbay'ın ağlamaya başladığını, kendisinin de doğruluğunu teyit etmek için Aleyna'yı aradığını ifade etti. Görüşme sırasında telefonu alan Canbay'ın ağladığını, ardından telefonu alan Kubilay'ın ise “Abla sizi barıştırmak istiyorum.” dediğini aktardı.
CİNAYET ÖNCESİ TELEFON TRAFİĞİ VE KAPIDA BEKLEYİŞ
Stüdyoya gittiklerinde oradaki bir kadının temizlik yapıldığını belirterek kendilerini içeri almadığını ifade eden Yıldız, bu sırada Aleyna ile Canbay’ın ortak köpeği Mokka'nın da içeride olduğunu, “Gelirler, belki barışırsınız.” diyerek kapıda beklemeye başladıklarını söyledi.
Bekleyiş sırasında Bertin’i aradığını ancak telefonun meşgule düştüğünü kaydeden Yıldız, bir süre sonra Aleyna'nın arayarak “Çok geç geleceğiz.” dediğini ve yanında kimin olduğunu sorduğunu aktardı. Yıldız'ın “Kubilay var.” yanıtına Aleyna “Tamam.” karşılığını verdi. Bu esnada Kubilay, önce annesiyle, ardından da Aleyna ile telefonda görüştü.
Tuvalet ihtiyacı için bulundukları yerden birkaç kez ayrılıp geri döndüklerini belirten Yıldız, en son Aleyna'nın kendisini arayarak “Şarkımı yükledin mi?” diye sorduğunu, “Yükledim” cevabının ardından karşı tarafın “Eve geçiyoruz.” dediğini ancak kendilerinin stüdyo önünde beklemeye devam ettiklerini ifade etti.
DURUŞMA BAŞLADI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, 2'nci duruşma bugün görülüyor. Saat 11.00'da başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı
EL ELE TUTUŞTULAR
Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, saçlarını toplamış şekilde duruşma salonuna getirildi. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, diğer tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu salonda arka sırada yerini aldı. Duruşma öncesinde Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu oturdukları yerden el ele tutuştuğu görüldü.
BABA KUNDAKÇI'DAN 'ÇELİŞKİLİ İFADE' TEPKİSİ
Cinayete kurban giden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı davasında gerilim mahkeme salonundan koridorlara taştı. Oğlunun katillerinin cezalandırılmasını bekleyen baba Cemil Kundakçı, tanıkların katilin ifadesini desteklemek üzere organize olduğuna dair duyumlar aldığını açıklayarak duruma tepki gösterdi.
Genç futbolcunun öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü adliyede gergin anlar yaşandı. Duruşma salonu önünde bekleyen baba Cemil Kundakçı, basın mensuplarının "Tam olarak neye sinirlendiniz?" sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.
Kundakçı, edindiği bilgileri kameralarla paylaşarak, "Aldığım bilgilere göre Yalçınay, Canbay'ın ifadesini destekleyecek. Zaten bekliyorduk bunu" dedi.
Sürecin mahkeme salonunda daha da netleşeceğini belirten Kundakçı, tanıkların sanıklarla ağız birliği yapacağına dair duyumlarını şu sözlerle dile getirdi:
"Mahkeme salonunda netleşir ama şu an aldığım bilgiler destekleyeceği yönünde. Katilin ifadesini Canbay'la beraber tamamlayacaklar, onu söylüyorlar şu an."
Bir muhabirin, "Yine bir çelişki mi olacak ilk ifadeyle aralarında?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan baba Kundakçı, iddialarını yineleyerek, "Aynen öyle, aynen. Katilin ifadesini Canbay'la beraber tamamlayacaklar, onu söylüyorlar şu an" ifadelerini kullandı.
İLK DURUŞMADA KİM NE SAVUNMA YAPMIŞTI?
Davanın görülen ilk celsesinde, sanıklar ve tanıklar mahkemeye ilettikleri beyanlarda olaya dair ifadelerini sunmuştu.
Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu mahkemedeki savunmasında, "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Ben oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Olay sırasında elim tetikte değildi ben kimseye silah doğrultmadım." dedi.
Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise Kadayıfçıoğlu'nun ilk kez silah taşıdığını gördüğünü iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bizim Canbay ile 1,5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istedim o kabul etti. Ayrıldıktan 1-2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladık. O gece Allattin'de kaldım, daha sonra kayıt almak için stüdyoya gittim, köpeğimi alıp gittim. Stüdyoya gittiğimde Yalçın Canbay 'Kötü' dedi gitti. Ardından Kubilay aradı beni 'Ablacığım ben sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi, ben 'Gelmeni istemiyorum' dedim. Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Alaattin araçtan indi 'Sadece konuşacağım.' dedi. Daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı. Alaattin beni VIP araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın?' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi."
Duruşmada tutuksuz sanık olarak SEGBİS aracılığıyla savunma yapan türkücü İzzet Yıldızhan ise mağduriyetin kendisine yaşatıldığını öne sürdü:
“Ben olay günü Ankara'daydım. Saat 11.00-12.00 gibi Metin aradı, benden Bilal'i sordu. Ben de 'Bilmiyor musunuz?' dedim, ‘Yurt dışında, biliyoruz ama ulaşamadık, Alaattin kavgaya karıştı.' dediler. Daha sonrasında Bilal ile görüştüm, konu aynı şekilde konuşuldu. Bir sonraki gün sosyal medyadan öğrendim. En mağdur olan benim, 45 gün ceza yattım, itibarım sarsıldı. Bir sonraki gün Bilal'lere gittik yanlarında olmak için. Türkiye'de itibarım yerlere düştü, 9 çocuğum var. Telefonum onda olmasına rağmen ne Alaattin'i aradım ne de o beni aradı. Ben eşimle aileye geçmiş olsun ziyaretine gittim.”
Aynı duruşmada acılı baba Cemil Kundakçı sanıklara tepki göstererek, "Ben oğlum öldüğünden beri 3 aydır uyuyamıyorum. Kubilay, ülkemize faydalı olabilecek bir gençti, öldürüldü. Bir aşk meşk meselesi yüzünden benim oğlum öldürüldü." diye konuştu. Bu sözler üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ağlayarak "Ben kimsenin ölümüne sebep olmadım." karşılığını verdi.
Tanık olarak dinlenen Vahap Canbay ise saldırı anını şu sözlerle anlattı:
“Belirsiz ucu açık bir ayrılık konuşması oldu. Kubilay o gece bende kaldı, Kubilay 'Abi gidelim, hem barışmış olursunuz' dedi, Kubilay ve Yalçın daha önceden gidecekti. Olay günü Yalçın ve Kubilay bendeydi, çıkıp gittik. Yaklaşık 2 saat bekledik, temizlikçi temizliği bitirince gidecektik. Yalçınay ile Zuhal Kalaycıoğlu arabada telefonda konuştu. Yalçınay bana, 'Herkes haddini bilecek' dedi Zuhal Kalaycıoğlu ile ilgili. Benim köpeğim içerideydi. Moca benim, stüdyoda bulunan köpek benimdi. Bir araç yanımıza geldi. Biri indi araçtan cama vurdu, benim oturduğum cama vurdu. Kapıyı açtım, 'Sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi silah içeri doğrulttu. Cenin pozisyonuna aldım kendimi, silah patladı zaten. Silaha temasım olmadı. Olay anında kimse sesini çıkarmadı, ben sadece 'Yapma' dediğimi hatırlıyorum. İlk başta ben kimsenin vurulduğunu anlamadım. Kubilay araçtan kendisi indi, sadece bağırıyordu. Çığlık sesleri vardı ama benim algım sadece Kubilay'ın çığlığındaydı. Benim tek düşüncem sadece Kubilay'dı o an. Kubilay araçtan indi hemen yere yatmadı sonra yere yattı. Ben 'Yardım edin' diye bağırdım. Bacağımda ya da torpidoda herhangi birşey çıkmadı. Aleyna ile aramda bir husumet yoktur.”
SAVCILIK İDDİANAMEDE HANGİ CEZALARI TALEP ETTİ?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma”, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “Kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca İzzet Yıldızhan hakkında “Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
CİNAYET GECESİ NE OLMUŞTU?
Dava dosyasına konu olan olay, 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Canbay, bu süreçte arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.
İddiaya göre, barıştırma girişimi sırasında iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Futbolcu cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan ise geçen ay tahliye edildi.