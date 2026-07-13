Göz göre göre mi dolandırıldık? Neden denetlenmedi? Fatih Altaylı ve Atilla Taş böyle uyarmıştı

AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmesinin ardından, daha önce Haluk Levent hakkındaki açıkmalarla dikkat çeken şarkıcı Atilla Taş'ın sözleri ve gazeteci Fatih Altaylı'nın toplanan bağışları sorguladığı "Ahbap çavuş" başlıklı yazısı akıllara geldi.

İki isim de farklı dönemlerde AHBAP'ın mali yapısı ve bağışların şeffaflığı konusunda eleştirilerde bulunmuştu. Öte yandan eski MASAK Başkanı Ramazan Başak da soruşturmaya giren para transferleri ve kumar iddialarına ilişkin derneğin denetlenip denetlenmediğini sordu.

GÖZ GÖRE GÖRE Mİ DOLANDIRILDIK? NEDEN DENETLENMEDİ?

AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturmada, Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği ve AHBAP Derneği hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia edildi.

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın ardından eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Başak, soruşturmada yer alan iddiaların bazı yönlerinin kamuoyuna açıklığa kavuşturulması gerektiğini savunarak, özellikle dernek denetimleri, bankacılık sistemi ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin sorular yöneltti.

Başak, bahis işlemlerinin dernek kaynaklarıyla yapıldığı iddiasının doğru olması halinde, İçişleri Bakanlığı'nın dernek denetim birimlerinin bunu beş yıl boyunca nasıl tespit edemediğini sordu.

Dernek hesaplarının bulunduğu bankalar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek tutarlı bahis işlemlerinin neden "şüpheli işlem" kapsamında değerlendirilmediğini de sorgulayan Başak, bankaların bu süreçteki yükümlülüklerine dikkat çekti.

Kara para aklama suçlamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Başak, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca bu suçun oluşabilmesi için öncül bir suçtan elde edilmiş gelir bulunması gerektiğini belirtti. Depremzedeler için bireyler ve kurumlar tarafından yapılan bağışların normal koşullarda suç geliri olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Başak, bu nedenle aklama iddiasının hukuki dayanağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

Başak ayrıca, kara para aklama iddiası bulunması halinde MASAK tarafından 5549 sayılı Kanun kapsamında bir aklama raporu hazırlanıp hazırlanmadığının da kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdi.

FATİH ALTAYLI TOPLANAN BAĞIŞLARIN AKIBETİNİ SORDU

Gazeteci Fatih Altaylı, Haziran ayında kaleme aldığı "Ahbap çavuş" başlıklı yazısında, deprem döneminde AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların ayrıntılı şekilde açıklanması gerektiğini savunmuştu.

Altaylı, AHBAP'ın deprem sonrasında milyarlarca liralık bağış topladığını hatırlatarak, kamuoyuna verilen "harcanan her kuruşun hesabı verilecek" sözünün yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Yazısında, derneğin internet sitesinde bağımsız denetim raporları ile ayrıntılı mali hesap dökümlerini göremediğini belirten Altaylı, toplanan bağışların kullanımına ilişkin şeffaflığın sağlanmasının kamuoyu açısından önem taşıdığını dile getirmişti.

Fatih Altaylı:

"O günün dolar kuru ile 158 milyon dolar, yani bugünün 7 milyar TL’si, Kur Korumalı Mevduat’ta değerlendirsen en az 13 milyar TL... Aradan geçen 3 yıldan sonra Ahbap’ın internet sitesinde bunlarla ilgili bir hesap dökümü de görünmüyor, bir mali rapora da rastlanmıyor. Uluslararası bir denetim şirketinin raporunu ben göremiyorum... Ahbap Derneği’nin başkanı yine bir karşılıksız çek olayı ile gündeme geldi. Yine cezaya çarptırıldı...

Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir...İnşallah verir... Çünkü bu millet bir kez daha kandırılmış olmanın yaratacağı yıkımı kolay kolay atlatamaz."

ATİLLA TAŞ: "BEN DEMİŞTİM"

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Atilla Taş ise geçmişte yaptığı eleştirileri hatırlattı.

"Ben demiştim" notuyla yayımladığı videoda Taş, Haluk Levent'e yönelik eleştirileri nedeniyle daha önce yoğun tepki gördüğünü belirterek, deprem döneminde yapılan bağışlar ve AHBAP'ın faaliyetlerine ilişkin geçmişte dile getirdiği şüpheleri yeniden gündeme getirdi.

Taş ayrıca, Levent'in kamuoyunda oluşturulan siyasi kimliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, savcılık soruşturmasına konu olan iddiaların yargı süreci sonunda netleşeceğini söyledi.

Atilla Taş:

"Hep söylüyordum size; 'Bakın bu adama güveniyorsunuz ama yarın bir gün göreceksiniz gerçekleri' diye. Hep linç yedim. Bakın deprem günü, 6 Şubat depreminde insanlar can çekişirken, toprağın altına diri diri gömüldüklerinde bu adam IBAN verdi ya! Buradan da mı anlayamadınız? Ve milyarlarca lira toplandı.

Gönderdiniz bu adama paraları... Bu da 'hangur hungur' orada burada uçaklarda... Bak bakalım resimlerine. Uçaklarda, özel uçaklarda nerelere uçtu bu? Kumarhanelere uçmuş kardeşim işte... Diyeceksin ki; 'Daha dur hiçbir şey belli değil.' Lan ne belli değil? Savcılıkta kapı gibi raporlar var. Daha da çıkacak, bak daha neler çıkacak."

Haluk Levent hakkındaki soruşturma sürerken, dosyaya ilişkin iddialar hakkında yargı makamlarının vereceği karar bekleniyor.