Atilla Taş Haluk Levent'i anlattı: Ben demiştim

AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından Atilla Taş, ünlü şarkıcı hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından Atilla Taş, "Ben demiştim" notuyla bir video paylaştı.

ATİLLA TAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN HALUK LEVENT AÇIKLAMASI

Haluk Levent'in sanılanın aksine iktidar muhalifi olmadığını savunan Atilla Taş, "Devlet bu adamı muhalif diye almadı; çünkü bu adam devletle, AKP'li çok iyi geçindi. O kadar iyi geçindi ki hiçbir zaman bir muhalefet yapmadı, herkesle çok iyi geçindi bu adam." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Levent ile ilgili iddialarına dikkat çeken Atilla Taş, "Hep söylüyordum size; 'Bakın bu adama güveniyorsunuz ama yarın bir gün göreceksiniz gerçekleri' diye. Hep linç yedim. Bakın deprem günü, 6 Şubat depreminde insanlar can çekişirken, toprağın altına diri diri gömüldüklerinde bu adam IBAN verdi ya! Buradan da mı anlayamadınız? Ve milyarlarca lira toplandı." dedi.

Gözaltındaki Haluk Levent ile ilgili önceki eleştirilerine gelen tepkilere de yanıt veren Atilla Taş, paylaşımında şunlara yer verdi:

"'Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor, helal olsun Haluk Levent'e...' Ya tamam ben de muhalifim kardeşim de devlet ne yapmadı? Devlet elinden geleni yaptı, git bak bakalım oraya Haluk Levent mi yaptı oradaki evleri? Ben de muhalifim, ben de bu hükümeti eleştiriyorum. En çok eleştirenlerden biriyim, 2 yıl hapis yattım ben eleştirdim diye. Benim ne Haluk Levent'i kıskanmadığımı bıraktınız, ne benim işte kötü bir adam olmadığımı bıraktınız, hasetliğimi bıraktınız. Gönderdiniz bu adama paraları... Bu da 'hangur hungur' orada burada uçaklarda... Bak bakalım resimlerine. Uçaklarda, özel uçaklarda nerelere uçtu bu? Kumarhanelere uçmuş kardeşim işte.

Ben bu videoyu çekmekten... 'Ben demiştim' demeyeceğim demiyorum, ben demiştim. Ben deprem günü yazdım. Dedim 'Bu yapılacak iş değil Haluk.' Destekledim zamanında, o tweetleri de koyacaksınızdır emin. Destekledim de, çok destekledim biliyor musun? Buralara geleceğini tahmin etmedim ama olayların ilk başta. Sonradan DM'me gelen bununla ilgili neler neler... Ya 460 tane ev yapmış deprem bölgesinde, arkadaşlar köpeği bağlayın durmaz. Evler çürüyor. Diyorlar ki; 'Niye bunları depremzedelere vermediler?' Çünkü oturulacak gibi bir yerler değil, oturulamıyor. Devlet o yüzden vermiyor.

Tamam devleti eleştirelim ama kardeşim şimdi bak burada... Ya yapmayın. Şimdi çıkacak diyecek ki; 'Ben muhaliftim de böyle oldu.' Ulan sen ne muhalifsin? Sen bir tane şarkı söylüyorsun İzmir Marşı'nın dışında bana bir tane muhalifliğini göster, bir tane hükümeti eleştiren tweetini gösterin ya. Yok kardeşim yok, yok yok yok; dilimde tüy bitti anlatana kadar. Bugün evet, bugün gerçekler çıktı. Diyeceksin ki; 'Daha dur hiçbir şey belli değil.' Lan ne belli değil? Savcılıkta kapı gibi raporlar var. Daha da çıkacak, bak daha neler çıkacak.

O yüzden şunu söyleyeceğim: Bir insana iftira atmadan, linç etmeden, 'kötü' demeden on kere düşünün. Çünkü ben hayatımda yalan, yanlış hiçbir işte olmadım ve olmayacağım. Teşekkür ederim, çok doluydum bu konuyla ilgili, içimi boşalttım. Öyle söyleyeyim."

NE OLMUŞTU?

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürülen Levent'in, Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına 120 milyon lira para aktardığı da iddia edildi.