Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken, yeni sezondaki 10 numarası belli oldu. Formayı giydi bile.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürüyor.
Sarı kırmızılı takım kampta dün akşam oynadığı hazırlık maçında Polonya'nın Pogoń Szczecin takımını 4-0 yendi.
Hofmann Personal Stadion’da oynanan maça sarı lacivertli takım Mert Günok, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Anderson Talisca on biriyle başladı.
İkinci yarıda ise oyuncu değişiklikleri yapıldı. İlk yarıda oynamayan futbolcular ikinci yarıda oyuna girdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba, 48 ve 52. dakikalarda Sidiki Cherif attı.
Kaleyi ilk yarıda Mert Günok, ikinci yarıda ise Tarık Çetin korudu. İki kaleci de gol yemeden maçı tamamladı.
Bu sonuçla ikinci hazırlık maçını da kazanan Fenerbahçe, kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30’da Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek isim de belli oldu.
Sarı lacivertli takımda geçen sezon 21 numaralı formayla mücadele eden Asensio, hazırlık maçında ise 10 numaralı formayla sahada yer aldı. Asensio'nun yeni sezonda 10 numarayı giyeceği belirtildi.