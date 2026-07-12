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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken, yeni sezondaki 10 numarası belli oldu. Formayı giydi bile.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılı takım kampta dün akşam oynadığı hazırlık maçında Polonya'nın Pogoń Szczecin takımını 4-0 yendi.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 3
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Hofmann Personal Stadion’da oynanan maça sarı lacivertli takım Mert Günok, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Anderson Talisca on biriyle başladı.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 4
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İkinci yarıda ise oyuncu değişiklikleri yapıldı. İlk yarıda oynamayan futbolcular ikinci yarıda oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 5
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Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba, 48 ve 52. dakikalarda Sidiki Cherif attı.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 6
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Kaleyi ilk yarıda Mert Günok, ikinci yarıda ise Tarık Çetin korudu. İki kaleci de gol yemeden maçı tamamladı.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 7
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Bu sonuçla ikinci hazırlık maçını da kazanan Fenerbahçe, kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30’da Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 8
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Fenerbahçe'de yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek isim de belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 9
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Sarı lacivertli takımda geçen sezon 21 numaralı formayla mücadele eden Asensio, hazırlık maçında ise 10 numaralı formayla sahada yer aldı. Asensio'nun yeni sezonda 10 numarayı giyeceği belirtildi.

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