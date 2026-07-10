66 milyon yıl önce oluşmaya başladı: Kuraklık bitince tekrar zümrüt gibi parladı

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Son bir yılda etkili olan yağışlarla obruğun su seviyesinin hatırı sayılır miktarda arttığını vurgulayan Arık, "Yanındaki diğer sulu alanlara göre çok daha koyu yeşil renkli bir doku oluştu. Görsel olarak oldukça etkileyici ve güzel" dedi.