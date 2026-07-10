66 milyon yıl önce oluşmaya başladı: Kuraklık bitince tekrar zümrüt gibi parladı
Konya'nın Çumra ilçesindeki yaklaşık 80 metre derinliğinde ve 600 metre genişliğindeki Apasaraycık Obruğu, kuraklık döneminde kaybettiği zümrüt yeşili görünümüne yağışlı geçen sezonun ardından yeniden kavuştu.
Konya Ovası'nın bozkır dokusu içinde zümrüt yeşili rengiyle dikkat çeken Apasaraycık Obruğu, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle kaybettiği doğal güzelliğine yağışlı geçen dönemin ardından yeniden kavuştu.
Çumra ilçesinde Apa Barajı'nın kıyısında yer alan obruk, yaklaşık 80 metre derinliği ve 600 metre genişliğiyle Konya Kapalı Havzası'nın önemli karstik oluşumları arasında bulunuyor.
Binlerce yıllık doğal süreçlerin şekillendirdiği obruk, dik yamaçları ve elips biçimli yapısıyla bölgenin jeolojik mirasları arasında gösteriliyor.
Obruk, zümrüt yeşili görünümünü doğal mineral yapısı ve durağan suyunda bulunan mikroskobik algler gibi faktörlerden alıyor.
Güneşin gökyüzündeki konumuna göre günün ilerleyen saatlerinde yeşilin farklı tonlarına bürünen obruk, havadan görüntülendiğinde bozkırın ortasında bir nazar boncuğunu andırıyor.
Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, önceki yıllarda su seviyesinin çekilmesiyle obruğun tabanındaki kaya katmanlarının ortaya çıktığını ve özdeşleştiği güzel görünümünü kaybettiğini belirtti.
Son bir yılda etkili olan yağışlarla obruğun su seviyesinin hatırı sayılır miktarda arttığını vurgulayan Arık, "Yanındaki diğer sulu alanlara göre çok daha koyu yeşil renkli bir doku oluştu. Görsel olarak oldukça etkileyici ve güzel" dedi.
Obruğun bir paleobruk yani eski jeolojik dönemlerde meydana gelen bir oluşum olduğunu anlatan Arık, bunun bölgedeki diğer obruklardan ayrıştığını belirtti.
Arık, obruğun mezozoik dönemde yani yaklaşık 252 ile 66 milyon yıl öncesini kapsayan çağda oluşan kireç taşlarının içindeki boşlukların çözülmesi ve üst tabakanın ağırlığını taşıyamayıp çökmesiyle meydana geldiğini açıkladı.
Obruğun nihai oluşumunun binlerce yıl öncesine tarihlendirildiğini ifade eden Arık, bölgedeki diğer obrukların çoğunun genç birimler ve örtü malzemesi içinde oluştuğunu, Apasaraycık'ın ise paleobruk niteliğiyle bunlardan farklılaştığını vurguladı.
Bugün Apa Barajı'nı oluşturan Çarşamba Kanalı'nın hemen yanında bulunan obruk, bu konumu sayesinde tüm zamanlarda sulu bir obruk görünümünde olmasına karşın kuraklık döneminde su seviyesi bir hayli düşmüştü.
Arık, obruğun gelenleri bir nazar boncuğu gibi karşıladığını söyleyerek meraklılarına bu doğal manzarayı yerinde görmelerini önerdi.
Arık, "Hemen yanından geçen Çarşamba Kanalı ve Apa Barajı görsel olarak manzaraya ayrı bir güzellik de katıyor" diyerek obruğun çevresindeki su varlığının bölgeyi ayrıcalıklı bir doğa noktasına dönüştürdüğünü belirtti.
(AA)