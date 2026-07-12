Son Dakika | Haluk Levent gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Levent'in, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

AHBAP Derneği Başkanı olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu.

AHBAP'ın bugüne dek yedi kez denetlendiğini söyleyen Levent, tüm belgelerin İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'na sunulduğunu belirtmişti. Derneğin en fazla denetlenen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu savunan Levent, kamuoyunun bilgi talep etmesini de doğal karşıladığını dile getirmişti.

GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Levent, devam eden projeler ile yeni denetim sürecinin sona ermesinin ardından AHBAP Derneği Genel Başkanlığı görevini bırakacağını, ancak gönüllü olarak çalışmalarına devam edeceğini açıklamıştı.