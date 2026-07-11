Haluk Levent'ten uyuşturucu iddialarına yanıt

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde Haluk Levent hakkında ortaya atılan "uyuşturucu" kullandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Levent ise yaptığı açıklamada hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde yer alan, şarkıcı Haluk Levent'in uyuşturucu kullandığına yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından açıklama yapan Levent, yaşamı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığını belirterek bunlara yanıt vermediğini, ancak söz konusu suçlamaya sessiz kalmak istemediğini ifade etti.

Hayatı boyunca sigara dahi içmediğini söyleyen sanatçı, "Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım" ifadelerini kullandı. Daha önce Ahbap Derneği çatısı altında tedavi gören çocuklar ve aileleri için yürütülen çalışmalarda yer aldığını hatırlatan Levent, "Uyuşmayalım" projesi kapsamında birçok lisede gençlere yönelik uyuşturucuyla mücadele söyleşileri gerçekleştirdiğini belirtti.