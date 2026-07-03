Haluk Levent bırakmadan önce açıkladı: Benim de hatalarım var

Ahbap Derneği Başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent, karşılıksız çek nedeniyle aldığı 70 milyon TL'lik adli para cezasının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Devam eden projelerin ve yeni denetim sürecinin tamamlanmasının ardından başkanlığı bırakacağını duyuran Levent, derneğin deprem dönemindeki harcamalarını da ayrıntılarıyla paylaştı.

"BENİM DE HATALARIM VAR"

Ahbap Derneği'nin sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Ben bir Superman değilim, benim de hatalarım var, eksikliklerim var" diyerek özeleştiride bulundu.

Depremin ilk günlerinde tüm faturaları kamuoyuna açıklayacağını söylediğini hatırlatan Levent, daha sonra Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedeniyle firma ve kişi bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılamayacağını öğrendiğini belirtti.

Ahbap'ın bugüne kadar yedi kez denetlendiğini ifade eden Levent, tüm belgelerin İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'na sunulduğunu söyledi. Derneğin en fazla denetlenen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu savunan Levent, kamuoyunun bilgi talep etmesini de doğal karşıladığını dile getirdi.

HALUK LEVENT BIRAKMADAN ÖNCE AÇIKLADI

Levent, devam eden projeler ile yeni denetim sürecinin tamamlanmasının ardından Ahbap Derneği Genel Başkanlığı görevini bırakacağını, ancak gönüllü olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Kararında sağlık sorunları, yoğun çalışma temposu ve profesyonel müzik kariyerine yeniden ağırlık verme isteğinin etkili olduğunu söyledi.

Deprem döneminde Ahbap'ın 4 milyar 360 milyon TL bağış topladığını belirten Levent, bunun 4 milyar 290 milyon TL'sinin aynı yıl deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine harcandığını ifade etti.

Açıklanan verilere göre 224 milyon 315 bin 758 TL ile 17 bin 553 çadır, 340 milyon 16 bin 250 TL ile 5 bin 150 konteyner, 346 milyon 762 bin TL ile 1 milyon 66 bin 928 gıda kolisi ve 43 milyon 369 bin 873 TL ile 1 milyon 946 bin 554 adet su temin edildi. Ayrıca 1 milyar 813 milyon 40 bin TL harcanarak 460 konut ile 15 okulun yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Levent ayrıca, deprem sürecinde Ahbap'ın siyasi tartışmaların içine çekildiğini savunarak, dernek olarak tek amaçlarının afetzedelere en hızlı şekilde destek ulaştırmak olduğunu ifade etti.