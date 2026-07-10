Ersun Yanal'ın yeni adresi belli oldu: Anlaşmayı resmen duyurdu

Son olarak Amedspor'u çalıştıran Ersun Yanal'ın yeni adresi belli oldu. Teknik adamlık kariyerine ara veren Ersun Yanal, SMEX Youtube kanalıyla anlaştı. Yanal burada futbola dair birikimlerini anlatacağı programlar çekecek.

"BİZİM KURALLARIMIZLA ANLATACAĞIZ"

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ersun Yanal, "Ben Ersun Yanal.. Yıllarca sahada konuştum. Şimdi sıra YouTube'da... Futbola, taktiğe, liderliğe ve oyunun görünmeyen tarafına dair yılların birikimini artık SMEX'te bizim kanalımızda, bizim kurallarımızla anlatacağız" sözlerini sarf etti.

FATİH TERİM'İN İZİNDEN GİTTİ

Ersun Yanal'ın bu hamlesi futbolseverleri sevindirdi. Bir diğer teknik direktör Fatih Terim de geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalı kurmuştu.

AMEDSPOR'UN BAŞINDA 10 MAÇA ÇIKTI

Amedspor'un başında 10 maça çıkan Amedspor, 1.30'luk puan ortalaması yakaladı.