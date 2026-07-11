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Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, ayrılık iddialarıyla ilgili kararını verdiği belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık kararı

Fenerbahçe'de ayrılıp ayrılmayacağı sürekli tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu'nun kesin kararını verdiği ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'ye geçen sezon eylül ayında Benfica'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, 29 maçta 8 gol atıp 7 de asist yaptı.
Ancak sürekli Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemde kaldı.
Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre Kerem ayrılık kararını verdi. Sarı lacivertli oyuncunun teklif gelse bile ayrılmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi.

YAKINDA BABA OLACAK

Haberde Kerem'in yakında baba olacağı ve İstanbul'daki düzenini korumak istediği de ifade edildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Kerem Aktürkoğlu ile iyi bir ilişkisinin olduğu belirtilen haberde "Kerem de İsmail Kartal'ın oyun felsefesinde skorer kimliğini sahaya yansıtacağından emin" ifadeleri kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'A KAPIYI KAPADI

Kerem Aktürkoğlu'na özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler yapılıyordu.
Suudi Arabistan'a kapıyı kapadığı belirtilen Kerem'in Fenerbahçe'de kalma kararı aldığı vurgulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu İsmail Kartal
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