Fenerbahçe Nathan Ake'ye kavuştu

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı.

TAKTİKSEL VE BİREYSEL ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ve kuvvet hareketleriyle başladı. Ardından sahada pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

NATHAN AKE KAMPA KATILDI

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Nathan Ake de kampa katıldı. Avusturya'ya gelen futbolcu İsmail Kartal ve futbolcularla tanıştıktan sonra hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.

SIRADAKİ RAKİP POGON SZCZECIN

Fenerbahçe, yarın Pogon Szczecin ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek. TSİ 20.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Pogon Szczecin mücadelesi tv100'den yayınlanacak.