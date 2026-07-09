Yıllar önce sürüye karıştığında koyun sanmışlardı: Kezban artık anne oldu

4 9

Parkta görevli Veteriner Hekim İbrahim Duman, Kezban'ın diğer geyiklerden farklı olarak insanlara çok daha yakın davrandığını vurguladı. Duman, "Normal şartlarda geyikler insanlara yaklaşmayı tercih etmez. Ancak Kezban oldukça uysal. Onu sevmek ve dokunmak diğer geyiklere göre daha mümkün" dedi.