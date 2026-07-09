Yıllar önce sürüye karıştığında koyun sanmışlardı: Kezban artık anne oldu
Ankara'daki Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altında tutulan ve uysallığıyla bilinen "Kezban" adlı kızıl geyik, bir erkek yavru dünyaya getirdi. Sürünün yeni üyesi "Teke", koruma altındaki parkta ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altında yaşayan "Kezban" adlı kızıl geyik, geçtiğimiz ay bir erkek yavru dünyaya getirdi. "Teke" adı verilen yavru geyik, annesiyle birlikte yaşam alanındaki diğer geyiklerle uyum içinde büyümeye devam ediyor.
Kezban'ın hikayesi yıllar önce Kızılcahamam'da başladı. Bir çiftçi, hayvanlarını otlatırken koyun sürüsüne karışmış bir yavru geyik fark etti. Yavruyu ahırına götüren çiftçi birkaç gün baktıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Ekiplere teslim edilen yavru geyik, Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Kezban o günden bu yana uzun yıllardır parkta yaşamını sürdürüyor.
Parkta görevli Veteriner Hekim İbrahim Duman, Kezban'ın diğer geyiklerden farklı olarak insanlara çok daha yakın davrandığını vurguladı. Duman, "Normal şartlarda geyikler insanlara yaklaşmayı tercih etmez. Ancak Kezban oldukça uysal. Onu sevmek ve dokunmak diğer geyiklere göre daha mümkün" dedi.
Duman, yavru Teke'nin sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü belirterek "Umarım yavrusu da annesi gibi insanlara yakın bir karakter sergiler" ifadesini kullandı. Annenin yavrusuna özenle baktığını, bakıcıların da anne ve yavruyla yakından ilgilendiğini anlattı.
Kızıl geyikler doğada 120 ile 240 kilogram arasında ağırlığa ulaşabiliyor. Erkek bireyler gösterişli boynuzlara sahipken dişilerde boynuz bulunmuyor. Türün gebelik süresi yaklaşık 240 gün devam ediyor.
Erkek kızıl geyiklerin yaşı, boynuzlarındaki dallanmalardan anlaşılabiliyor. Parkın en yaşlı erkek geyiği yaklaşık 7 yaşında olup sürünün baskın bireyi olarak öne çıkıyor.
Parkta halihazırda 3 erkek ve 5 dişi olmak üzere toplam 8 kızıl geyik yaşıyor. Teke'nin doğumuyla birlikte parktaki kızıl geyik nüfusu daha da artmış oldu.
Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı, maymun, tavşan, kızıl geyik ve flamingo gibi birçok hayvan türüne ev sahipliği yaparak ziyaretçilere hayvanların doğal yaşamlarını yakından gözlemleme imkanı sunuyor. Parkta dünyaya gelen yavrular, her dönem ziyaretçilerin en büyük ilgi odağı oluyor.
(AA)