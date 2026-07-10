Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı
Akçaabat'a bağlı Taşlıoba Yaylası, her yıl haziran ayında açan sarı ve mor orman gülleriyle kaplandı. Bölgede 'zifin çiçeği' olarak bilinen türler, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını yaylaya çekiyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Taşlıoba Yaylası, her yıl bu dönemde açan orman gülleriyle renkleniyor.
İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki yayla, sarı ve mor tonlarıyla adeta doğal bir tabloya dönüşüyor.
Bölge halkı orman güllerini "zifin çiçeği" olarak adlandırıyor ve bu isim yaylacılar arasında nesilden nesile aktarılıyor.
Orman gülleri botanik literatürde Rhododendron cinsi altında sınıflandırılıyor ve Doğu Karadeniz'in yüksek yaylaları bu türün en yoğun yayıldığı alanların başında geliyor.
Rhododendron ponticum (mor) ve Rhododendron luteum (sarı) olmak üzere iki farklı türü bulunan çiçeğim, Taşlıoba'da mor türü açıyor.
Hoş kokulu zifin çiçekleri her yıl doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını yaylaya çekiyor.
Besici Osman Aydın, bu yıl 15 Haziran'dan itibaren mor çiçeklerin daha yoğun açtığını belirtiyor.
Aydın, "Bu yıl çiçeklere ayrı bir talep oldu" diyerek ziyaretçi ilgisinin arttığına dikkat çekiyor.
Aydın, "Bugünlerden sonra solar bu çiçekler, bırakırlar kendilerini" diyerek çiçeklenme döneminin sınırlı olduğunu hatırlatıyor.
Aydın, "Normalde bizim buralarda bu zamanlar dumanlı geçer ama son 2-3 yıldır havalar güzel olunca burasının da güzelliği ortaya çıktı. Şükürler olsun Allah'a bizlere böyle bir güzellik nasip etti" diye konuştu.
Taşlıoba Yaylası'nda 40 yıldır yaylacılık yapan Zehra Karpuz, ziyaretçilerin çiçek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını anlatıyor.
Karpuz, zifin çiçeklerinin yaklaşık bir ay boyunca açtığını ve yaylayı çok sevdiğini belirtiyor.
Sarı orman gülü Rhododendron luteum, bal arıları için önemli bir nektar kaynağı olmakla birlikte bu bitkiden elde edilen bal "deli bal" olarak biliniyor ve yüksek dozda tüketildiğinde zehirlenme riski taşıyor.
Doğu Karadeniz yaylalarında orman gülleri yalnızca görsel güzellikleriyle değil, yaylacılık kültürüyle de iç içe geçmiş durumda ve yöre halkı bu çiçekleri mevsim döngüsünün habercisi olarak görüyor.
Taşlıoba Yaylası son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla tanınırlık kazanmış ve özellikle çiçeklenme döneminde ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşanıyor.
Orman güllerinin solmasıyla birlikte yayla yaz otlatma sezonuna geçiyor ve yaylacılar hayvanlarıyla birlikte eylül sonuna kadar bu yüksek alanlarda kalıyor.
(AA)