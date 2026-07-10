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Halk TV Türkiye Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı

Akçaabat'a bağlı Taşlıoba Yaylası, her yıl haziran ayında açan sarı ve mor orman gülleriyle kaplandı. Bölgede 'zifin çiçeği' olarak bilinen türler, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını yaylaya çekiyor.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 1
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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Taşlıoba Yaylası, her yıl bu dönemde açan orman gülleriyle renkleniyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 2
2 16

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki yayla, sarı ve mor tonlarıyla adeta doğal bir tabloya dönüşüyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 3
3 16

Bölge halkı orman güllerini "zifin çiçeği" olarak adlandırıyor ve bu isim yaylacılar arasında nesilden nesile aktarılıyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 4
4 16

Orman gülleri botanik literatürde Rhododendron cinsi altında sınıflandırılıyor ve Doğu Karadeniz'in yüksek yaylaları bu türün en yoğun yayıldığı alanların başında geliyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 5
5 16

Rhododendron ponticum (mor) ve Rhododendron luteum (sarı) olmak üzere iki farklı türü bulunan çiçeğim, Taşlıoba'da mor türü açıyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 6
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Hoş kokulu zifin çiçekleri her yıl doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını yaylaya çekiyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 7
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Besici Osman Aydın, bu yıl 15 Haziran'dan itibaren mor çiçeklerin daha yoğun açtığını belirtiyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 8
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Aydın, "Bu yıl çiçeklere ayrı bir talep oldu" diyerek ziyaretçi ilgisinin arttığına dikkat çekiyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 9
9 16

Aydın, "Bugünlerden sonra solar bu çiçekler, bırakırlar kendilerini" diyerek çiçeklenme döneminin sınırlı olduğunu hatırlatıyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 10
10 16

Aydın, "Normalde bizim buralarda bu zamanlar dumanlı geçer ama son 2-3 yıldır havalar güzel olunca burasının da güzelliği ortaya çıktı. Şükürler olsun Allah'a bizlere böyle bir güzellik nasip etti" diye konuştu.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 11
11 16

Taşlıoba Yaylası'nda 40 yıldır yaylacılık yapan Zehra Karpuz, ziyaretçilerin çiçek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını anlatıyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 12
12 16

Karpuz, zifin çiçeklerinin yaklaşık bir ay boyunca açtığını ve yaylayı çok sevdiğini belirtiyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 13
13 16

Sarı orman gülü Rhododendron luteum, bal arıları için önemli bir nektar kaynağı olmakla birlikte bu bitkiden elde edilen bal "deli bal" olarak biliniyor ve yüksek dozda tüketildiğinde zehirlenme riski taşıyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 14
14 16

Doğu Karadeniz yaylalarında orman gülleri yalnızca görsel güzellikleriyle değil, yaylacılık kültürüyle de iç içe geçmiş durumda ve yöre halkı bu çiçekleri mevsim döngüsünün habercisi olarak görüyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 15
15 16

Taşlıoba Yaylası son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla tanınırlık kazanmış ve özellikle çiçeklenme döneminde ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşanıyor.

Dumanlı dağların çehresi değişti: Zifin çiçekleri yaylayı mora boyadı - Fotoğraf: 16
16 16

Orman güllerinin solmasıyla birlikte yayla yaz otlatma sezonuna geçiyor ve yaylacılar hayvanlarıyla birlikte eylül sonuna kadar bu yüksek alanlarda kalıyor.

(AA)

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