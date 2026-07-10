Cansu Zehra'yı arkadan vurdu!
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-2 yenildi. Maçta Cansu Özbay Zehra Güneş'i arkadan vurdu.
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A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Milletler Ligi Japonya etabındaki 2. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı.
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İlk maçta Polonya'yı 3-1'le geçen milliler, ABD maçına da iyi başladılar, ancak sonunu getiremediler.
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2026 Milletler Ligi puan tablosunda ilk sırada yer alan ABD, maçı 3-2 kazandı.
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Karşılaşmada çok enteresan bir an yaşadı. Maçı izleyenler de büyük şaşkınlık yaşadı.
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Karşılaşmanın ilk 6'sında olmayan Cansu Özbay oyuna sonradan girdi.
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Cansu, topun milli takımımıza geçtiği bir anda servis kullandı.
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Ancak Cansu'nun servisi kısa düştü ve top arkası dönük olan Zehra Güneş'i vurdu. Top Zehra Güneş'in kafasına isabet etti.
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Topun kafasına gelmesiyle bir an donup kalan Zehra, şaşırırken, Cansu hemen yanına gelip özür diledi.