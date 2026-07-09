Leylekler Vadisi'nde doğanın en acımasız sınavı başlıyor: 10 bin kilometre uçuşa hazırlanıyorlar
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi'nde büyüyen leylek yavruları, Afrika'ya uzanan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu göç öncesi yuvalarında kanat çırparak dayanıklılık testi yapıyor. Güçsüz olanlar ise koloni tarafından reddediliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi'nde bahar aylarında yumurtadan çıkan leylek yavruları, sonbaharda başlayacak zorlu göç yolculuğuna hazırlanıyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı çevresindeki Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan vadideki yaklaşık 100 yuva, bu hazırlık döneminin en hareketli günlerini yaşıyor.
Kısa sürede büyüyen yavrular günün büyük bölümünü yuvalarında kanat çırparak geçiriyor. Yuvanın üzerinde ayağa kalkarak kanatlarını uzun süre açık tutan yavru leylekler, zaman zaman bulundukları yerde sıçrayıp havada dengede kalmaya çalışıyor.
Özellikle rüzgarlı havalarda daha sık görülen bu hareketlerle yavrular hem kanat kaslarını güçlendiriyor hem de uçuş becerilerini geliştiriyor. Yavrular rüzgarın akımına göre pozisyon alarak içgüdüsel bir antrenman programı uyguluyor.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Osman İltar, yavruların gelişiminde en hareketli dönemin yaşandığını belirterek "Genç leylekler göçe kadar ebeveynlerini gözlemleyerek, kanat çırparak kendilerini geliştirmeye çalışıyor" dedi.
İltar, yavruların hızla büyüdüğünü vurgulayarak "Yavrular artık ergenlik dönemine geldi, neredeyse anneleri kadar büyüdüler" ifadesini kullandı.
Yuvalarda uçuş hazırlıkları sürerken anne ve baba leyleklerin beslenme mesaisi de yoğunlaşıyor. Ebeveynler sulak alanlardan topladıkları kurbağa, böcek ve diğer küçük canlıları gün boyunca yavrularına taşıyor.
Artan besin ihtiyacını karşılayabilmek için ebeveyn leylekler, yuvalarıyla beslenme alanları arasında sürekli mekik dokuyor. Anne ve baba leyleklerin bakımı bir an bile aksatmadığını belirten İltar, bir yandan da uçuş eğitimlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.
Leylekler göç yolunda her yıl yaklaşık 10 bin kilometre kat ediyor. Göç mesafelerinin uzunluğu nedeniyle yavrular sürekli kanat çırparak kısa sıçramalar ve deneme uçuşları gerçekleştiriyor.
Bu egzersizler yavruların dayanıklılığını artırırken göçe kadar yeterli güce ulaşmaları için kritik bir süreç işlevi görüyor. Göç öncesi her yavru adeta bir dayanıklılık testinden geçiyor.
İltar, yuvadaki doğal seleksiyonu anlatarak "Yuvalarda kalanların çoğu artık güçlü olanlar. Zaten güçsüz olanlar belli bir dönemde reddediliyor. Güçlü kalıp böyle kendilerinden emin olanlar toplu olarak göç ediyor" dedi.
İltar göç sürecinin nasıl başladığını anlatarak "Dayanıklılık testlerini geçtikten sonra içgüdüsel olarak hepsi bir arada göçe hazırlanıyorlar ve gidiyorlar. Birkaç kolonide belli bir yerde toplanıyorlar, Afrika'ya kadar yolculuğa devam ediyorlar" diye konuştu.
Göçe katılabilecek fiziksel yeterliliğe ulaşamayan leylekler ise sürünün gerisinde kalıyor. Zayıf ve güçsüz bireyler göç sırasında reddedilerek vadide bırakılıyor.
Geride kalanların kaderine terk edilmediğini belirten İltar, "Göçten sonra burada kalanlar oluyor. Onları da bir şekilde koruma altına alıyoruz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine götürüp teslim ediyoruz" dedi.
(AA)