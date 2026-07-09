Leylekler Vadisi'nde doğanın en acımasız sınavı başlıyor: 10 bin kilometre uçuşa hazırlanıyorlar

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İltar göç sürecinin nasıl başladığını anlatarak "Dayanıklılık testlerini geçtikten sonra içgüdüsel olarak hepsi bir arada göçe hazırlanıyorlar ve gidiyorlar. Birkaç kolonide belli bir yerde toplanıyorlar, Afrika'ya kadar yolculuğa devam ediyorlar" diye konuştu.