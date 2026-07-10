Tüm dünya peşine düştü: Sadece Van'da yaşıyor, 30 gün hayatta kalıyor

6 13

Kelebeğin yaşam alanının çok küçük ve özel olmasına rağmen korunmadığını vurgulayan Kaymaz, "Küçük ve büyükbaş hayvanlar alana girerek bitki örtüsünü tahrip ediyor. Bu durum kelebeğin yaşamını tehdit ediyor. Yetkililerden isteğimiz, bu alanın bir an önce koruma altına alınması ve çevrilmesidir. Yurt dışından bile bu kelebeği görmek için gelen gözlemciler var. Bu nedenle mutlaka korunması gerekiyor" diye konuştu.