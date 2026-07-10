Türk beton devi 400 sıfır kamyon satın aldı: Hepsini sıraya dizdi

Ekonomik zorluklarla mücadele eden birçok firma küçülme kararı alırken, Türk beton devi Boğaziçi Beton'dan flaş bir hamle geldi.

Mercedes-Benz Türk ile 20 yıldır iş ortaklığı bulunan Boğaziçi Beton, 400 adet sıfır kamyon satın aldı.

3 MİLYAR TL ÖDENDİ

İstanbul genelinde 20’yi aşkın noktada bulunan yaklaşık 40 hazır beton tesisiyle faaliyet gösteren Boğaziçi Beton, filosuna katacağı yeni araçlarla inşaat sektöründeki hizmet ve operasyon gücünü büyütmeyi planlıyor. Şirketin bu yatırım için yaklaşık 3 milyar TL kaynak ayırdığı belirtildi.

SON 10 YILDA BİNLERCE ARAÇ ALDI

Boğaziçi Beton’un son on yılda yaklaşık bin 800 adet Mercedes-Benz aracı filosuna katması, şirket ile Mercedes-Benz arasındaki köklü iş ortaklığının en önemli göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son iki yılda satın alma işlemleri tamamlanan 400 Mercedes-Benz Actros ve Arocs’un teslim edilmesiyle birlikte şirket, faaliyetlerini daha modern ve güçlü bir araç parkıyla sürdürecek.

İŞTE TÖRENE KATILAN İSİMLER

Teslimat töreni, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Çağdaş Özen, İletişim Müdürü Miray Demirel, Mercedes-Benz Kamyon Finansman Kamyon Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Sağdıç, Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Zengin, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Zengin, Genel Müdür Ömer Erhan Erbayraktar, Agrega ve Teknik İşler Direktörü Kıvanç Baş, Finans ve Mali İşler Direktörü Burhan Aktaş, Lojistik Direktörü Erkan Zengin, aile üyeleri Eren Zengin ve Emir Zengin, Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Yüncü, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Toloğ, Mali İşler Direktörü Nurullah Toloğ, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Renas Toloğ ve Satış Müdürü Fatih Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

''GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ''

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek operasyonlarına değer katacak çözümler sunmayı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Boğaziçi Beton ile yaklaşık 20 yıldır devam eden iş ortaklığımızı, bugün gerçekleşen 400 adetlik Mercedes-Benz Actros ve Arocs teslimatıyla daha da güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Son 10 yılda Boğaziçi Beton’a 1.800’e yakın Mercedes-Benz marka araç teslim etmiş olmamız, iki şirket arasındaki güçlü iş birliğinin önemli bir göstergesi. Dayanıklılığı, güvenliği ve yüksek performansıyla öne çıkan Mercedes-Benz Actros ve Arocs araçlarımızın Boğaziçi Beton'un operasyonlarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yatırımın sektörümüz için de değerli bir referans noktası olacağını düşünüyor, yeni araçlarının Boğaziçi Beton’a hayırlı olmasını diliyorum."