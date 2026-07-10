Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada?

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada?

2026 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ABD'ye 3-2 yenildi. Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada?

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 1
1 21

Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 2
2 21

Milliler, ilk maçta Polonya'yı 3-1 yenmişlerdi. Filenin Sultanları 3. maçta yarın Japonya karşısına çıkacak.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 3
3 21

2026 Milletler Ligi'nde finallere 8 takım kalacak. Çin evsahibi olarak direkt katılırken, ilk 7'de yer alan takımlar da mücadeleye hak kazanacak. Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu. İşte sıralama:

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 4
4 21

1 - Amerika Birleşik Devletleri. ABD, ilk 2 etap maçları sonucunda Japonya'daki 3. etaba lider gelmişti. 26 puanla zirvedeki yerini koruyor.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 5
5 21

2 - Brezilya. Voleybolda söz sahibi olan ülkelerden Brezilya, 23 puanla 2. sırada bulunuyor.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 6
6 21

3 - İtalya. Yıldız oyuncularıyla dikkatleri çeken İtalya Milli Takımı 21 puanla 3. sırada yer alıyor.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 7
7 21

4 - Kanada. Kanada 20 puanla finallere katılma yolundaki avantajını koruyor.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 8
8 21

5 - Polonya. Millilerimizin Japonya'daki ilk maçta 3-1 yendiği Polonya 19 puanla 5. durumda.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 9
9 21

6 - Japonya. Japonya da Polonya gibi 19 puana sahip.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 10
10 21

7 - Türkiye. A Milli Takımımız da 19 puanda. Sıralamada 7. durumda bulunuyor.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 11
11 21

8 - Hollanda. Hollanda 18 puanda. Portakallar'ın ilk 7 için umudu sürüyor.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 12
12 21

9 - Çin. Çin 18 puanla 9. sırada bulunuyor.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 13
13 21

10 - Almanya. Almanya 14 puanda.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 14
14 21

11 - Sırbistan. Yarışta geride kalan Sırbistan'ın da puanı 14.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 15
15 21

12 - Çekya. Çekya, Milletler Ligi'nde 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 16
16 21

13 - Belçika. Belçika Milli Takımı da ilk 7'ye uzaktan bakıyor. Puanı 10.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 17
17 21

14 - Tayland. Tayland'ın puanı sadece 9 ve 14. sırada.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 18
18 21

15 - Ukrayna. Ukrayna da başarısız bir dönem geçiriyor. Puanı 6.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 19
19 21

16 - Fransa. Fransa bekleneni veremedi. 6 puanla 16. sırada.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 20
20 21

17 - Dominik Cumhuriyeti. Karayip Kraliçeleri bu kez başarılı olamadı. Puanı sadece 6.

Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada? - Fotoğraf: 21
21 21

18 - Bulgaristan. Bulgaristan 5 puanla son sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları Voleybol ABD Milli Takım İtalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro