Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu: Filenin Sultanları kaçıncı sırada?
2026 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ABD'ye 3-2 yenildi. Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada?
Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
Milliler, ilk maçta Polonya'yı 3-1 yenmişlerdi. Filenin Sultanları 3. maçta yarın Japonya karşısına çıkacak.
2026 Milletler Ligi'nde finallere 8 takım kalacak. Çin evsahibi olarak direkt katılırken, ilk 7'de yer alan takımlar da mücadeleye hak kazanacak. Milletler Ligi'nde son puan durumu belli oldu. İşte sıralama:
1 - Amerika Birleşik Devletleri. ABD, ilk 2 etap maçları sonucunda Japonya'daki 3. etaba lider gelmişti. 26 puanla zirvedeki yerini koruyor.
2 - Brezilya. Voleybolda söz sahibi olan ülkelerden Brezilya, 23 puanla 2. sırada bulunuyor.
3 - İtalya. Yıldız oyuncularıyla dikkatleri çeken İtalya Milli Takımı 21 puanla 3. sırada yer alıyor.
4 - Kanada. Kanada 20 puanla finallere katılma yolundaki avantajını koruyor.
5 - Polonya. Millilerimizin Japonya'daki ilk maçta 3-1 yendiği Polonya 19 puanla 5. durumda.
6 - Japonya. Japonya da Polonya gibi 19 puana sahip.
7 - Türkiye. A Milli Takımımız da 19 puanda. Sıralamada 7. durumda bulunuyor.
8 - Hollanda. Hollanda 18 puanda. Portakallar'ın ilk 7 için umudu sürüyor.
9 - Çin. Çin 18 puanla 9. sırada bulunuyor.
10 - Almanya. Almanya 14 puanda.
11 - Sırbistan. Yarışta geride kalan Sırbistan'ın da puanı 14.
12 - Çekya. Çekya, Milletler Ligi'nde 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
13 - Belçika. Belçika Milli Takımı da ilk 7'ye uzaktan bakıyor. Puanı 10.
14 - Tayland. Tayland'ın puanı sadece 9 ve 14. sırada.
15 - Ukrayna. Ukrayna da başarısız bir dönem geçiriyor. Puanı 6.
16 - Fransa. Fransa bekleneni veremedi. 6 puanla 16. sırada.
17 - Dominik Cumhuriyeti. Karayip Kraliçeleri bu kez başarılı olamadı. Puanı sadece 6.
18 - Bulgaristan. Bulgaristan 5 puanla son sırada bulunuyor.