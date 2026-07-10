Son Dakika | TFF lig başlamadan 103 yıllık kulübü küme düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden Altınordu'yu küme düşürdü. TFF, lige katılım için gerekli belgeleri zamanında sisteme yüklemeyen Altınordu'yu 3. Lig'e düşürdü.

ALTINORDU KÜME DÜŞTÜ

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YATIRIMCI BULAMADILAR

Altınordu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TFF 2. Lig'e katılım sağlamayacaklarını duyurmuştu. İzmir ekibinin bu kararı tartışmaları beraberinde getirirken camiadan lige katılım sağlanması için sesler yükseldi.

Altınordu lige katılmama kararı için şu sözleri sarf etmişti:

Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Türk futbolunda yetiştiricilik kulvarında önemli bir farkındalık yarattık ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimiyle birlikte tam 1 yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık maalesef bulamadık. Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz. Asıl amacımız olan genç futbolcu yetiştiriciliği, 7-15 yaş çocuk futbolu faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.