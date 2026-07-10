Erzurumspor: 4 Amedspor: 1

TFF 1. Lig'den yeni çıkan 2 takım Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Amedspor ile Erzurumspor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.

2 takım da bu maçı kazanarak Süper Lig'deki ilk sezonlarına 3 puanla başlamayı hedefleyecek.

ERZURUMSPOR İLE AMEDSPOR'UN 9. MAÇI

Bu karşılaşma 2 takımın 9. karşılaşması olacak. Tigrishaber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre Erzurumspor ile Amedspor şimdiye kadar 8 kez resmi maçlarda karşı karşıya geldi.

Erzurumspor bu maçların 4'ünü kazandı. Amedspor ise buna karşılık rakibini 1 kez mağlup etmeyi başardı. İki takım 3 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçla birlikte 2 takım Süper Lig'de de ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ligin ikinci yarısında Erzurum'da oynanacak.

Hem Erzurumspor, hem de Amedspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İki taraf da aynı zamanda transfer çalışmalarına devam ediyor.