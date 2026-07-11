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Halk TV Türkiye İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi

Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası, Doğu Karadeniz'in en köklü yaylacılık kültürüyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının rotasında.

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İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 1
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Kadırga Yaylası, Gümüşhane ile Trabzon il sınırında 1800 metre rakımda doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 2
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Doğu Karadeniz'in en köklü yaylacılık kültürüne sahip Kadırga, bölgenin geleneksel yaşam biçimini hala canlı şekilde koruyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 3
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Yaylanın yeşil otlakları, rengarenk açan kır çiçekleri ve geleneksel yayla evleri ziyaretçilerin ilk dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 4
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Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Kadırga'nın serin ve temiz havasıyla nefes alıyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 5
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Yöre sakinleri hayvanlarını otlatmak için her yıl yaylaya göç ederek yüzyıllık geleneği sürdürüyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 6
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Yaylanın buz gibi akan suları, doğal güzelliklerin yanında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği özellikler arasında öne çıkıyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 7
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Yaylaya çıkan kadın ve erkekler, günün önemli bir bölümünü çorap ve yük taşımak amacıyla kullanılan kaytan dokuyarak geçiriyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 8
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Özellikle kadınların açık havada bir araya gelerek örgü örmesi, yaylaya gelen fotoğrafçıların en çok kadraj aldığı anlar arasında yer alıyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 9
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Doğaseverler yaylanın temiz havasında yürüyüş yaparak Kadırga'nın doğasını yakından keşfediyor.

İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi - Fotoğraf: 10
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Kadırga, hem geleneksel yayla kültürünü yaşatması hem de doğa turizmine kapı açmasıyla Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez rotalarından biri olmayı sürdürüyor.

(AA)

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