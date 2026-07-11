İki şehrin sınırında gizli cennet: Havası mis, suyu buz gibi
Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası, Doğu Karadeniz'in en köklü yaylacılık kültürüyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının rotasında.
Kadırga Yaylası, Gümüşhane ile Trabzon il sınırında 1800 metre rakımda doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.
Doğu Karadeniz'in en köklü yaylacılık kültürüne sahip Kadırga, bölgenin geleneksel yaşam biçimini hala canlı şekilde koruyor.
Yaylanın yeşil otlakları, rengarenk açan kır çiçekleri ve geleneksel yayla evleri ziyaretçilerin ilk dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.
Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Kadırga'nın serin ve temiz havasıyla nefes alıyor.
Yöre sakinleri hayvanlarını otlatmak için her yıl yaylaya göç ederek yüzyıllık geleneği sürdürüyor.
Yaylanın buz gibi akan suları, doğal güzelliklerin yanında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği özellikler arasında öne çıkıyor.
Yaylaya çıkan kadın ve erkekler, günün önemli bir bölümünü çorap ve yük taşımak amacıyla kullanılan kaytan dokuyarak geçiriyor.
Özellikle kadınların açık havada bir araya gelerek örgü örmesi, yaylaya gelen fotoğrafçıların en çok kadraj aldığı anlar arasında yer alıyor.
Doğaseverler yaylanın temiz havasında yürüyüş yaparak Kadırga'nın doğasını yakından keşfediyor.
Kadırga, hem geleneksel yayla kültürünü yaşatması hem de doğa turizmine kapı açmasıyla Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez rotalarından biri olmayı sürdürüyor.
(AA)