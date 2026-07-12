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Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde karşılaştığı Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Milli takımda Melissa Vargas, attığı 25 sayı ile mücadeleye damga vurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının dördüncü karşılaşmasında Tayland ile karşı karşıya geldi.

Japonya’da Asue Arena Osaka’da oynanan mücadele, 3-1’lik Türkiye zaferi ile tamamlandı.

Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları, ilk seti 27-25’lik skorla kaybetti.

Ay yıldızlılar, daha sonra oynadığı setleri 25-21, 25-19 ve 25-22’lik sonuçlarla kazanmayı başardı.

Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı - Fotoğraf: 3
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MELISSA VARGAS ŞOV YAPTI

Takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, Tayland karşısında attığı 25 sayı ile mücadeleye damga vurdu.

Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı - Fotoğraf: 4
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GALİBİYETLE TAMAMLADI

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvadaki 12. maçında 9. galibiyetini aldı.
Milli Takım, Milletler Ligi'nde grubu 4. sırada tamamladı.

Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı - Fotoğraf: 5
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Japonya’yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.

Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı - Fotoğraf: 6
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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.

Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı - Fotoğraf: 7
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TÜRKİYE’NİN ALDIĞI SONUÇLAR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın Milletler Ligi’nde aldığı sonuçlar şu şekilde:

  • Dominik Cumhuriyeti 2-3 Türkiye
  • Türkiye 0-3 Hollanda
  • İtalya 3-1 Türkiye
  • Bulgaristan 1-3 Türkiye
  • Türkiye 3-0 Belçika
  • Türkiye 3-0 Fransa
  • Türkiye 3-2 Almanya
  • Türkiye 3-2 Çin
  • Türkiye 3-1 Polonya
  • ABD 3-2 Türkiye
  • Japonya 1-3 Türkiye
  • Tayland 1-3 Türkiye
Filenin Sultanları Voleybol
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