Halk TV Spor Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı

Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde karşılaştığı Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Milli takımda Melissa Vargas, attığı 25 sayı ile mücadeleye damga vurdu.

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