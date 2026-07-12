Ne yaptın Melissa Vargas: Filenin Sultanları Tayland'a acımadı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde karşılaştığı Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Milli takımda Melissa Vargas, attığı 25 sayı ile mücadeleye damga vurdu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının dördüncü karşılaşmasında Tayland ile karşı karşıya geldi.
Japonya’da Asue Arena Osaka’da oynanan mücadele, 3-1’lik Türkiye zaferi ile tamamlandı.
Filenin Sultanları, ilk seti 27-25’lik skorla kaybetti.
Ay yıldızlılar, daha sonra oynadığı setleri 25-21, 25-19 ve 25-22’lik sonuçlarla kazanmayı başardı.
MELISSA VARGAS ŞOV YAPTI
Takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, Tayland karşısında attığı 25 sayı ile mücadeleye damga vurdu.
GALİBİYETLE TAMAMLADI
Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvadaki 12. maçında 9. galibiyetini aldı.
Milli Takım, Milletler Ligi'nde grubu 4. sırada tamamladı.
Japonya’yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.
TÜRKİYE’NİN ALDIĞI SONUÇLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın Milletler Ligi’nde aldığı sonuçlar şu şekilde:
- Dominik Cumhuriyeti 2-3 Türkiye
- Türkiye 0-3 Hollanda
- İtalya 3-1 Türkiye
- Bulgaristan 1-3 Türkiye
- Türkiye 3-0 Belçika
- Türkiye 3-0 Fransa
- Türkiye 3-2 Almanya
- Türkiye 3-2 Çin
- Türkiye 3-1 Polonya
- ABD 3-2 Türkiye
- Japonya 1-3 Türkiye
- Tayland 1-3 Türkiye