Acun Ilıcalı araya girdi: Anlaşma sağlandı

10 yıl sonra İngiltere Premier Lig'e geri dönen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligde kalıcı olmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

ACUN ILICALI ARAYA GİRDİ: TRANSFERİ BİTİRDİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Hull City, İtalya Serie A ekibi Genoa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu Elliot Stroud için araya girdi.

Acun Ilıcalı'nın araya girmesi sonrası Genoa'nın teklifini reddeden sol kanat oyuncusu, Hull City ile anlaşma sağladı.

Hull City, İsveçli oyuncu ve kulübü Mjallby ile de anlaştı.

Stroud'un İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

STROUD'UN PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Mjallby ile 15 maça çıkan Elliot Stroud, 7 gol atarken 2 asist yaptı ve 9 gole doğrudan katkı sağladı.

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

GENÇ YILDIZIN KARİYERİ

İsveçli futbolcu Elliot Stroud, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Oddevold’da adım attı. Sol kanatta ve orta sahanın solunda görev yapabilen 2002 doğumlu oyuncu, gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2023 yılında Mjallby’ye transfer oldu.

Mjallby forması altında gelişimini sürdüren Stroud, hızı, mücadeleci yapısı ve hücuma verdiği katkıyla takımının önemli isimlerinden biri haline geldi. Başarılı performansı sayesinde İsveç Milli Takımı’na kadar yükselen genç oyuncu, uluslararası arenada da kendini gösterme fırsatı buldu. Hull City’nin anlaşma sağladığı Stroud’un İngiltere Premier Lig'de sergileyeceği performans şimdiden büyük merak uyandırıyor.