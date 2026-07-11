Avrupa kulübü hakaret edip Hull City'yi tehdit etti: Acun Ilıcalı hemen rest çekti

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, sportif direktörlüğe tanıdık bir ismi getirdi. Turuncu-siyahlılar bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan Pogon Szczecin Futbol Direktörü Okan Özkan'la anlaşıldığını resmen duyurdu.

OKAN ÖZKAN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİP HULL CITY'YE GELDİ

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı anlaşmaya dair yaptığı paylaşımda Okan Özkan'ın görev yaptığı Pogon Szczecin'den bir süredir maaş alamadığını bu yüzden de sözleşmenin haklı fesih yoluyla sonlandırıldığını ifade etti.

POGON SZCZECIN MAHKEMEYE ŞİKAYET ETTİ

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı üzerine bir açıklama yapan Pogon Szczecin Başkanı Alex Haditaghi maaşının ödenmediği konusunu yalanladı. Acun Ilıcalı'na sert sözlerle yüklenen Alex Haditaghi, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği mahkemelerine başvurduklarını duyurdu.

"TEHDİT EDEREK PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yaşanan bu gelişme üzerine Acun Ilıcalı'dan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Etrafta bazı delüdel oportunistler var gibi görünüyor, insanları mahkemeye gitmekle tehdit ederek bundan para kazanmaya çalışıyorlar. Onları yerlerine oturtmaktan çekinmeyin, özellikle yalan söylediklerinde ve sizden para almaya çalıştıklarında" dedi.