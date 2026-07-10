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Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 7 il başkanını görevden aldı

Son dakika haberi... CHP'de 'mutlak butlan' Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen MYK toplantısının ardından Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı 7 il başkanının görevden alındığını duyurdu.

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Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 7 il başkanını görevden aldı
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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı düzenlendi.

Genel Merkez'de düzenlenen toplantının ardından butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

BUTLAN YÖNETİMİNDEN YENİ GÖREVDEN ALMALAR

Daha önce görevden alınan 14 il başkanının yerine yeni atamalar yapıldığını belirten Sarı; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanlıkları yönetiminin görevden alındığını duyurdu.

Son Dakika | CHP'de butlan yönetimi 7 il başkanını görevden aldı - Resim : 1

Yerlerine yapılan atamalar ise şöyle:

  • Bitlis - Maarif Kızılağaç
  • Aksaray - Cansu Bülbül
  • Bilecik - Kazım Yağmur
  • Denizli - Ayhan Oral
  • Diyarbakır - Sertaç Eke
  • Ağrı - İbrahim Varol
  • Iğdır - Halil İbrahim Artantaş
  • Kırıkkale - Mustafa Demirel
  • Manisa - Engin Uzun
  • Muğla - Halil Karahan
  • Muş - Sertaç Demirel
  • Nevşehir - Tayfun Ceyhan
  • Yozgat - Kazım Eliaçık
  • Tekirdağ - Erdoğan Kaplan

3 PARTİLİNİN İHRACI İSTENDİ

Sarı ayrıca; daha önce görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarının da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti.

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"İMAMOĞLU SUSMA HAKKINI KULLANDI"

İBB davasında tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmada savunmasının alınmamasına da değinen Sarı, İmamoğlu'na verilen savunma süresinin kısalığına dikkat çekerken "İmamoğlu susma hakkını kullandı." dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
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