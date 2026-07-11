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Halk TV Türkiye Son Dakika | MSB'de üst düzey gece yarısı atamaları: Erdoğan imzaladı

Son Dakika | MSB'de üst düzey gece yarısı atamaları: Erdoğan imzaladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Savunma Bakanlığı'nda 4 farklı Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atamalar yapıldı. MSB'nin yanı sıra üç bakanlıkta daha yönetici değişikliği yapıldı.

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Son Dakika | MSB'de üst düzey gece yarısı atamaları: Erdoğan imzaladı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla çeşitli bakanlıklarda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı'nda Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alındı. Yerlerine sırasıyla Muhammet Samet Bulat ve İlyas Aktiken atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA 5 İLDE DEĞİŞİKLİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı. Bakanlığın Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaarslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz ve Yozgat İl Müdürlüğüne Alper Alp atandı.

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA GENEL MÜDÜR DEĞİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alındı. Yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi.

MEB BOLU İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken, yerine Cemal Turan atandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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