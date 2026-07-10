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Halk TV Spor Yine Osimhen: Galatasaray ilk transferini 27 milyon euroya yaptı

Yine Osimhen: Galatasaray ilk transferini 27 milyon euroya yaptı

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi ilk transferini yaptığı belirtildi. Transferde Victor Osimhen'in önemli rol oynadığı belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Yine Osimhen: Galatasaray ilk transferini 27 milyon euroya yaptı
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Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Daha önce Nijeryalı basketbolcu Chimezie Metu transferinde rol oynayan Victor Osimhen'in bu transferde de önemli rol oynadığı belirtildi.

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Haber sarı kırmızı'daki habere göre; Galatasaray Burnley forması giyen Fransız orta saha Lesley Ugochukwu için anlaşmaya vardı.
22 yaşındaki futbolcunun transferinin detaylarını da Galatasaray muhabiri Emre Kaplan açıkladı. Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA

"Galatasaray, Lesley Ugochukwu için Burnley ile anlaşma sağladı. Artık ufak prosedürler görüşülüyor.
Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Satın alma opsiyonu ve kiralama bedeli olarak da 26-27 milyon Euro civarında bir rakam üzerinden anlaşmanın sağlandığını söyleyelim.

Yine Osimhen: Galatasaray ilk transferini 27 milyon euroya yaptı - Resim : 2
Lesley Ugochukwu'nun ikna sürecinde Victor Osimhen de rol aldı. Bizzat görüşmelere dahil olarak oyuncunun Galatasaray’ı tercih etmesinde etkili oldu."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer Victor Osimhen
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