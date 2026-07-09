Harmanların efendisi sezona başladı: Kilosu 400 lira olunca çiftçinin yüzü güldü!

Samsun'un Bafra ilçesinde tütün ekim alanı 35 bin dekara ulaşırken kırım sezonu başladı. Altı alıcı firmanın yarattığı rekabet sayesinde kilogram fiyatı 305 liradan 400 liraya yükseldi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tütün kırımının ovanın yüksek kesimlerinde temmuz başı itibarıyla başladığını bildirdi. Bölgedeki 35 bin dekarlık ekim alanında üretilen tütünün bu yıl çiftçiye daha iyi gelir getireceğini belirten Tosuner, altı alıcı firmanın oluşturduğu rekabete dikkat çekti.

FİYAT 305 LİRADAN 400 LİRAYA ÇIKTI

Tosuner, "Bu rekabet ortamından tütünle uğraşan çiftçilerimiz faydalanmıştır. Geçen yıl 305 lira olan fiyat, bu yıl 400 liraya yükseldi. Tütünün kayıt altına alınmasını, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilmesini ve diğer ürünlere verilen desteklerin tütüne de verilmesini talep ediyoruz" dedi.

ŞUBATTAN EYLÜLE SÜREN EMEK

Tütün üretiminin şubat ayında fide hazırlığıyla başladığını anlatan Tosuner, fidanların 15 Mayıs'ta toprağa dikildiğini ifade etti. Kırım sürecinde tütünün dip, dip başı, bel, doruk altı, doruk ve son toplama olmak üzere altı kez elden geçirildiğini vurgulayan Tosuner, havanın uygun gitmesiyle hasadın eylül sonuna kadar tamamlandığını kaydetti.

BAFRA TÜTÜNÜ HARMANLARDA AĞIRLIĞINI KORUYOR

Tosuner, "Bafra tütününün harmanlarda önemli yeri bulunuyor. Üreticilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum" diyerek Orta Durak Mahallesi'nde tütün yetiştiricisi Ferdi Keskin'in kurutma alanını ziyaret etti.

(AA)