Zincir market depolarında dev yangın!
Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan dev yangın çıktı. Yangının dumanları kentin her yerinden görüldü. Sabaha doğru kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Batman'daki yerel zincir marketlere depolarda yangın çıktı. Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde çıkan yangın daha sonra diğer depolara sıçradı.
Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken ekiplerin yoğun müdahalesi görüldü.
SABAHA KARŞI SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, ekiplerin canhıraş çalışması sonucu saat 05.00 sularında kontrol altına alınarak söndürüldü. Batman Valisi Ekrem Canalp, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (AA/DHA)