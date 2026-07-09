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Halk TV Türkiye Zincir market depolarında dev yangın!

Zincir market depolarında dev yangın!

Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan dev yangın çıktı. Yangının dumanları kentin her yerinden görüldü. Sabaha doğru kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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Zincir market depolarında dev yangın!
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Batman'daki yerel zincir marketlere depolarda yangın çıktı. Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde çıkan yangın daha sonra diğer depolara sıçradı.

Zincir market depolarında dev yangın! - Resim : 1

Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken ekiplerin yoğun müdahalesi görüldü.

SABAHA KARŞI SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin canhıraş çalışması sonucu saat 05.00 sularında kontrol altına alınarak söndürüldü. Batman Valisi Ekrem Canalp, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (AA/DHA)

Zincir market depolarında dev yangın! - Resim : 2

Zincir market depolarında dev yangın! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Batman Yangın Market
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