Trump'ın neden o otelde kaldığı belli oldu: Altında tünel varmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara ziyaretinde konakladığı otelle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, Trump'ın Söğütözü'ndeki Ankara Marriott Hotel'i tercih etmesinin nedeninin otelin konumu ve ABD Büyükelçiliği ile arasındaki bağlantı olduğunu söyledi.

TRUMP'IN NEDEN O OTELDE KALDIĞI BELLİ OLDU: ALTINDA TÜNEL VARMIŞ

Altaylı, son Ankara ziyaretinde aynı otelde konakladığını belirterek, otelin ABD Büyükelçiliği'nin tam karşısında bulunduğunu hatırlattı.

Güvenilir kaynaklara dayandırarak otelin sırrını paylaşan Altaylı, Ankara Marriott Hotel ile ABD Büyükelçiliği arasında bir tünel bulunduğunu iddia etti.

Altaylı, "Çok güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye göre, Ankara Marriott Hotel ile tam karşısındaki ABD Büyükelçiliği arasında bir 'tünel' var. Az sayıda kişinin bildiği bu tünel vasıtasıyla otelden dışarı çıkmadan ABD Büyükelçiliği'ne geçebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, "Trump'ın bu oteli seçmesinin nedeni de bu." diyerek söz konusu tünelin Trump'ın konaklayacağı otelin belirlenmesinde etkili olduğunu söyledi.