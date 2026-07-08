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Trump'ın neden o otelde kaldığı belli oldu: Altında tünel varmış

ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da kaldığı oteli seçme nedeni belli oldu. Otelin sırrını veren Fatih Altaylı, Ankara Marriott Hotel ile tam karşısındaki ABD Büyükelçiliği arasında bir “tünel” olduğunu söyledi.

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Trump'ın neden o otelde kaldığı belli oldu: Altında tünel varmış
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ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara ziyaretinde konakladığı otelle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, Trump'ın Söğütözü'ndeki Ankara Marriott Hotel'i tercih etmesinin nedeninin otelin konumu ve ABD Büyükelçiliği ile arasındaki bağlantı olduğunu söyledi.

TRUMP'IN NEDEN O OTELDE KALDIĞI BELLİ OLDU: ALTINDA TÜNEL VARMIŞ

Altaylı, son Ankara ziyaretinde aynı otelde konakladığını belirterek, otelin ABD Büyükelçiliği'nin tam karşısında bulunduğunu hatırlattı.

Trump'ın neden o otelde kaldığı belli oldu: Altında tünel varmış - Resim : 1

Güvenilir kaynaklara dayandırarak otelin sırrını paylaşan Altaylı, Ankara Marriott Hotel ile ABD Büyükelçiliği arasında bir tünel bulunduğunu iddia etti.

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Trump'ın neden o otelde kaldığı belli oldu: Altında tünel varmış - Resim : 3

Altaylı, "Çok güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye göre, Ankara Marriott Hotel ile tam karşısındaki ABD Büyükelçiliği arasında bir 'tünel' var. Az sayıda kişinin bildiği bu tünel vasıtasıyla otelden dışarı çıkmadan ABD Büyükelçiliği'ne geçebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Trump'ın neden o otelde kaldığı belli oldu: Altında tünel varmış - Resim : 5

Fatih Altaylı, "Trump'ın bu oteli seçmesinin nedeni de bu." diyerek söz konusu tünelin Trump'ın konaklayacağı otelin belirlenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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