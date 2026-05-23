130 ailenin tek geçim kaynağı: Kilosu 400 liraya çıktı, hasadı haziranda yapılacak

Samsun'un Bafra ilçesinde tütün fideleri toprakla buluşmaya başladı. Bu yıl ekim alanında yüzde 30'un üzerinde artış bekleniyor. İlk hasat haziran sonunda yapılacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde mayıs ayıyla birlikte tütün fideleri tarlalara dikilmeye başlandı. Dünyaca bilinen Bafra tütününün yetiştirildiği ovada bu yıl hem ekim alanları genişledi hem de sözleşme fiyatı arttı. İlk hasat haziran sonunda gerçekleşecek.

EKİM ALANI YÜZDE 30 BÜYÜYECEK

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, geçen yıl 25-30 bin dekarın üzerinde olan tütün ekim alanının bu yıl yüzde 30'u aşan bir artışla genişleyeceğini açıkladı. Tosuner, bu büyümenin arkasında Avrupa'nın artan tütün talebini gösterdi.

samsun bafra tütün ekimi

"İlerleyen yıllarda bu oran daha da yukarı çıkacaktır. Zira Avrupa'nın tütüne ihtiyacı var ve bunu Türkiye üretiyor."

KİLOGRAM FİYATI 305'TEN 400 LİRAYA ÇIKTI

Geçen yıl kilogram başına 305 lira olan sözleşme fiyatı bu yıl 400 liraya yükseldi. Üreticiler firmalarla sözleşmeli üretim yapıyor ve teslimat sonrası ödemeyi peşin alıyor. Tosuner, bir ailenin ortalama 5 ton tütün ürettiğini ve bu sistemin çiftçiye önemli kolaylık sağladığını belirtti.

130 HANENİN TEK GEÇİM KAYNAĞI TÜTÜN

Bafra'nın Ortadurak Mahallesi'ndeki 160 haneden 130'u geçimini yalnızca tütünden sağlıyor. Tosuner, kırsal kesimde tütün dışında ürün yetiştirme imkanının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekti.

HASAT HAZİRAN SONUNDA BAŞLAYACAK

Tosuner, yaklaşık bir hafta içinde ilaçlama ve çapa işlemlerinin başlayacağını, haziran sonunda da kırıma geçileceğini söyledi. Hava şartlarının tütün kalitesinde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Tosuner, sıcak havanın daha kaliteli ürün anlamına geldiğini, aşırı yağışın ise tütüne zarar verdiğini ifade etti.

"MEŞAKKATLİ AMA BAŞKA SEÇENEK YOK"

Ortadurak Mahallesi Muhtarı ve tütün üreticisi Ferhat Önder, mart başında fide yataklarının hazırlandığını, mayısta dikime geçildiğini anlattı. Kırım işleminin haziran ortasından ekim ayına kadar sürdüğünü belirten Önder, tütüncülüğün zorlu bir süreç olduğunu ama bölgenin şartlarının başka seçenek bırakmadığını vurguladı.

"Kırsal bölgemizde sulama altyapısı olmadığı için başka ürün yetiştirme imkanımız bulunmuyor."

(AA)

