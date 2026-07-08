İstanbul'a gelen bir turist taksicilerin yeni dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı

İstanbul'da yıllardır çözümsüz bırakılan taksi krizi ve yetersiz denetim mekanizmaları, kenti ziyaret eden turistleri yeni mağduriyetlerle baş başa bırakıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, uygulama üzerinden çağrılan taksilerin yolcunun yanına kadar geldikten sonra seferi iptal ederek kayıt dışı nakit pazarlığına giriştiği yeni bir sistemi gözler önüne serdi.

HEDEF FİYAT 257 LİRAYDI

İstanbul'a gelen bir turist, ulaşım uygulaması üzerinden çağırdığı taksinin tahmini tutarını göstererek süreci anlattı. Turist, beklentisini "Taksi için verilen tahmini fiyatın maksimum 257 lira civarında olması gerekiyordu, bu en üst sınırdı." sözleriyle ifade etti.

Ulaşım sürecinin başında durumun nasıl ilerleyeceğini test eden turist, "Şimdi gerçekte bana ne kadar yansıtacağını göreceğiz." diyerek kayda girdi.

Ancak turist, sürecin devamında "Ne kadar uğraşırsan uğraş, kandırılacaksın." çıkarımında bulundu.

"UYGULAMADAN İPTAL ETTİ VE YANIMA GELDİ"

Sistemin nasıl işlediğini gösteren anlar, taksicinin yolcunun yanına gelmesiyle başladı. Turist, karşılaştığı durumu "Uygulamadan iptal etti ve yanıma geldi" diyerek aktardı.

Yanına yaklaşan taksi şoförüne "Hayır, sen beni iptal ettin." diyerek tepki gösterdi.

Bu yöntemi şaşkınlıkla karşılayan yolcu, "İşte bu yeni teknik " diyerek diğer yolculara seslendi.

Turist, taksicinin taktiğini "Bilerek oraya gelmiş, iptal etmiş, yürümemiş, beni görmüş ve uygulama kullanmadan teklif vermeye başladı" cümleleriyle açıkladı.

Yaşananlar üzerine turist, "Acaba bu yeni dolandırıcılık yöntemi mi olacak?" sorusunu sordu.

ÜÇÜNCÜ KEZ İPTAL VE BEKLETİLME TAKTİĞİ

Dakikalar içinde benzer durumları birden fazla kez yaşayan turist, "Bugün üçüncü kez iptal edildim." bilgisini verdi. Bu taktiğin sürekli uygulandığını vurgulayan yolcu, "Yaklaştıklarında hep iptal ediyorlar." dedi.

Uygulama ekranını gösteren turist, taksinin konumunu takip ederken "120 metre kaldı, trafik olmaması lazım." ifadelerini kullandı. Sokağın durumunu göstererek "Burası tamamen boş. Neden orada öylece duruyor anlamıyorum. Bak işte, hiç kıpırdamıyor." diyerek aracın bilerek beklediğini belirtti.

Bu duruma tepki gösteren turist, "Böyle giderse hiç taksi bulamayacağım, daha konuşamadan beni dolandırdın bile" dedi.

"TAKSİMETREYİ AÇAR MISINIZ LÜTFEN"

Araca binerken ödeme yöntemi konusunda şoförü uyaran turist, "Bir uyarayım, uygulama üzerinden ödeme yapacağım, tamam mı?" dedi. Bagajını yerleştirirken şoförden destek göremeyen yolcu, "En azından dolandırıyorsanız çantayı taşımaya yardım edin." diyerek tepkisini sürdürdü.

Araç hareket ettikten sonra turist, şoföre "Taksimetreyi açar mısınız lütfen." talebini iletti. Ancak şoförün bu talebe tepkisiz kalması üzerine turist, "Eh, pek anlamadı." yorumunu yaptı.

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan turist, izleyenlere şu sözlerle seslendi:

"Umarım bu videoyu izledikten sonra siz de bir daha kanmazsınız. Buraya gelmeden önce öğrenmiş, önceden uyarmış oldum ki hazırlıklı olun.".