Turistlere korku dolu anlar yaşatan maganda taksici yakalandı

Mersin Otogarı'nda mobil yolcu taşıma uygulaması üzerinden aldığı iki yabancı turisti taşıyan taksi şoförünü tehdit eden durak taksicisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Olay, bir taksi şoförünün otogara yolcu bıraktıktan sonra mobil uygulama üzerinden gelen yeni yolculuk talebini kabul etmesiyle yaşandı. Durumu fark eden bazı otogar taksicileri, aracın önünü keserek sürücüye uygulamayı kapatması yönünde baskı yaptı. Şoför ise yolcuyu uygulama üzerinden aldığını belirterek herhangi bir kural ihlali yapmadığını, aksi düşünülüyorsa resmi makamlara şikayet edilmesini istedi.

TURİSTLER DEFLARCA KEZ ÖZÜR DİLEDİ

Buna rağmen tartışma büyürken, gruptaki bir kişi aracın camından içeri uzanarak taksi şoförünü tehdit etti ve araca vurdu. Şoförün araçta müşterilerinin bulunduğunu söylemesine rağmen gerginlik devam etti.

Yaşananlara tanık olan yabancı turistler ise büyük panik yaşadı. Olayın kendi yolculuklarından kaynaklandığını düşünen turistlerin, korku içinde ellerini birleştirerek defalarca İngilizce "Sorry" diyerek özür dilemeye çalışması araç içi kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede taksi şoförünü ve araçtaki yolcuları rahatsız ettiği belirlenen B.G. gözaltına alındı.

Şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca kullandığı ticari taksi de 2 ay süreyle trafikten men edildi. (AA)