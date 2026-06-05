TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifinde yer alan ticari plaka satışlarından elde edilen kazançların gelir vergisi ve KDV'den muaf tutulmasına yönelik düzenleme tartışmalara neden oldu.

Meclis komisyonundaki görüşmeler sırasında, çok sayıda ticari plakaya sahip kişilerin vergi istisnasından fayda sağlayacağı yönünde eleştiriler gündeme gelirken, "Seda Sayan'ın 150 taksi plakası olduğu" iddiası da tartışma konusu oldu.

TAKSİCİLER ODASI SEDA SAYAN İDDİASINI YALANLADI

İddialara ilişkin açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, söz konusu bilginin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Dalcı, yürürlükteki mevzuata göre gerçek kişilerin yalnızca bir taksi sahibi olabildiğini belirterek, sanatçıların çok sayıda plakaya sahip olduğu yönündeki söylemlerin sosyal medyada yayılan bilgilerden ibaret olduğunu söyledi.

Dalcı, "Sanatçıların plakaları var iddiası sosyal medya bilgisi. Bu kesinlikle doğru değil" diyerek kamuoyunda dolaşan iddiaları yalanladı.

Komisyonda bazı milletvekilleri, vergi istisnasının çok sayıda ticari plakaya sahip kişiler açısından avantaj oluşturabileceğini savunurken, düzenlemenin küçük esnaf ile büyük yatırımcı arasında farklı sonuçlar doğuracağı görüşünü dile getirdi.