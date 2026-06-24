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Halk TV Türkiye Çağlayan'da yoğun güvenlik önlemleri! Taksiciler ile paylaşımlı sürücüler karşı karşıya: Beyzbol sopalı çağrı

Çağlayan'da yoğun güvenlik önlemleri! Taksiciler ile paylaşımlı sürücüler karşı karşıya: Beyzbol sopalı çağrı

Paylaşımlı sürücüler ile taksiciler arasındaki davada bugünkü duruşma öncesinde Çağlayan'da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği tarafından duruşma için beyzbol sopalı bir afişle çağrı yapıldı.

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İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bugün görülecek olan paylaşımlı yolculuk sistemi sürücüleri ile taksiciler arasındaki davanın 7’nci duruşması öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hanifi Bayar'ın aktardıklarına göre, Adliye çevresinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve polis bariyerleri dikkat çekerken, tarafların ayrı alanlarda toplandı.

Çağlayan'da yoğun güvenlik önlemleri! Taksiciler ile paylaşımlı sürücüler karşı karşıya: Beyzbol sopalı çağrı - Resim : 1

BEYZBOL SOPALI DAVET

Dava öncesinde gerilimi artıran gelişmelerden biri ise İstanbul Taksi Şoförleri Derneği tarafından yapılan çağrı oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde beyzbol sopası bulunan afişle taksiciler duruşmaya davet edildi.

Çağlayan'da yoğun güvenlik önlemleri! Taksiciler ile paylaşımlı sürücüler karşı karşıya: Beyzbol sopalı çağrı - Resim : 2

DAVA 2 YILDIR DEVAM EDİYOR

Yaklaşık iki yıldır devam eden davada taksici temsilcileri, paylaşımlı yolculuk uygulamalarının “korsan taşımacılık” yaptığını ve haksız rekabete yol açtığını savunuyor. Paylaşımlı sürücüler ise faaliyetlerinin yasal olduğunu, mahkeme sürecinin yenilikçi ulaşım modellerinin geleceği açısından önem taşıdığını belirtiyor.

Çağlayan'da yoğun güvenlik önlemleri! Taksiciler ile paylaşımlı sürücüler karşı karşıya: Beyzbol sopalı çağrı - Resim : 3

Bugün İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek 7’nci duruşmada, dosyaya giren bilirkişi değerlendirmeleri ve tarafların itirazlarının ele alınması bekleniyor. Duruşma öncesinde hem taksiciler hem de paylaşımlı sürücüler adliye önünde toplanmaya başladı.

Çağlayan'da yoğun güvenlik önlemleri! Taksiciler ile paylaşımlı sürücüler karşı karşıya: Beyzbol sopalı çağrı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Taksi Adliye
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