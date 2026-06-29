1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu
Nijerya asıllı 1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti. Bunu yapan 8. isim oldu.
Dünyanın en gözde liglerinden olan Sultanlar Ligi'nda bir Amerikalı tarihe geçti: Chiaka Ogbogu.
1.88 boyunda ve 31 yaşındaki voleybolcunun ailesi Nijerya asıllı. ABD'de doğmuş, büyümüş ve voleybola başlamış.
Atletik yapısıyla dikkat çeken Chiaka, orta oyuncu olarak görev yapıyor.
Voleybola Teksas Üniversitesi takımında başlayan Chiaka, 2017-2018 sezonunda İtalya'nın Firenze takımına transfer oldu. Bir sezon sonra da Polonya'nın Chemik Police takımına geçti.
2019-2020 sezonunda İtalya'nın güçlü takımlarından Conegliano'ya transfer edildi. Bir yıl sonra Eczacıbaşı'yla Türk voleyboluna giriş yaptı.
Daha sonra VakıfBank'ta 2 sezon forma giydi. Peşinden Porto Riko ve Güney Kore takımlarında oynadıktan sonra 2025-2026 sezonunda tekrar VakıfBank'a dönüş yaptı.
VakıfBank'ta başarılı bir sezon geçiren ABD'li oyuncu şimdi ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Chiaka, yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek.
Chiaka bu transferle Türkiye'de tarihe geçti. Mintonette'deki habere göre; Amerikalı voleybolcu Türkiye'de 3 büyük takımın formasını giyen 8. kadın voleybolcu oldu.
Sultanlar Ligi'nde 3 büyüklerde forma giyen 1 Amerikalı daha olmuştu. Jordan Thompson, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de oynadı. Ardından Eczacıbaşı ve VakıfBank'ta da yer aldı.
Naz Aydemir Akyol, Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe'de oynadı. Galatasaray forması da giydi. Tekrar VakıfBank'a geçti.
Amerikan Voleybol Ligi'ne transfer olan Meliha Diken de Türkiye'deki kariyerinde 3 büyüklerde oynamayı başardı.
Türk voleybolunun unutulmaz pasörlerinden Özge Kırdar da VakıfBank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe formalarını giydi.
Bahar Toksoy Guidetti, 3 büyük voleybol takımının yanı sıra Beşiktaş'ta da oynadı.
Alman yıldız Christiane Fürst de Sultanlar Ligi'nde fırtına gibi esen isimlerdendi. Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe formalarıyla mücadele etti.
Zeynep Seda Uslu da Sultanlar Ligi'nde iz bıraktı. VakıfBank ve Eczacıbaşı'nda 3'er, Fenerbahçe'de de 1 sezon forma giydi. Şu anda Göztepe'de menajerlik yapıyor.