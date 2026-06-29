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Halk TV Spor 1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu

Nijerya asıllı 1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti. Bunu yapan 8. isim oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 1
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Dünyanın en gözde liglerinden olan Sultanlar Ligi'nda bir Amerikalı tarihe geçti: Chiaka Ogbogu.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 2
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1.88 boyunda ve 31 yaşındaki voleybolcunun ailesi Nijerya asıllı. ABD'de doğmuş, büyümüş ve voleybola başlamış.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 3
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Atletik yapısıyla dikkat çeken Chiaka, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 4
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Voleybola Teksas Üniversitesi takımında başlayan Chiaka, 2017-2018 sezonunda İtalya'nın Firenze takımına transfer oldu. Bir sezon sonra da Polonya'nın Chemik Police takımına geçti.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 5
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2019-2020 sezonunda İtalya'nın güçlü takımlarından Conegliano'ya transfer edildi. Bir yıl sonra Eczacıbaşı'yla Türk voleyboluna giriş yaptı.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 6
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Daha sonra VakıfBank'ta 2 sezon forma giydi. Peşinden Porto Riko ve Güney Kore takımlarında oynadıktan sonra 2025-2026 sezonunda tekrar VakıfBank'a dönüş yaptı.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 7
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VakıfBank'ta başarılı bir sezon geçiren ABD'li oyuncu şimdi ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Chiaka, yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 8
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Chiaka bu transferle Türkiye'de tarihe geçti. Mintonette'deki habere göre; Amerikalı voleybolcu Türkiye'de 3 büyük takımın formasını giyen 8. kadın voleybolcu oldu.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 9
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Sultanlar Ligi'nde 3 büyüklerde forma giyen 1 Amerikalı daha olmuştu. Jordan Thompson, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de oynadı. Ardından Eczacıbaşı ve VakıfBank'ta da yer aldı.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 10
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Naz Aydemir Akyol, Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe'de oynadı. Galatasaray forması da giydi. Tekrar VakıfBank'a geçti.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 11
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Amerikan Voleybol Ligi'ne transfer olan Meliha Diken de Türkiye'deki kariyerinde 3 büyüklerde oynamayı başardı.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 12
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Türk voleybolunun unutulmaz pasörlerinden Özge Kırdar da VakıfBank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe formalarını giydi.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 13
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Bahar Toksoy Guidetti, 3 büyük voleybol takımının yanı sıra Beşiktaş'ta da oynadı.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 14
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Alman yıldız Christiane Fürst de Sultanlar Ligi'nde fırtına gibi esen isimlerdendi. Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe formalarıyla mücadele etti.

1.88'lik Amerikalı Türkiye'de tarihe geçti: Bu 8 oldu - Fotoğraf: 15
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Zeynep Seda Uslu da Sultanlar Ligi'nde iz bıraktı. VakıfBank ve Eczacıbaşı'nda 3'er, Fenerbahçe'de de 1 sezon forma giydi. Şu anda Göztepe'de menajerlik yapıyor.

Voleybol Transfer Amerika Fenerbahçe Vakıfbank Eczacıbaşı
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