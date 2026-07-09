Tuz Gölü tamamen renk değiştirdi: Yaz sıcağında pembeye büründü
Aksaray, Ankara ve Konya sınırındaki Tuz Gölü, yaz sıcaklarıyla birlikte pembe ve kırmızı tonlara büründü. Suyun tuzluluk oranının artmasıyla mikroskobik canlıların kendilerini korumak için ürettiği pigmentler görsel şölen oluşturdu.
Tuz Gölü'nde yaz aylarında artan sıcaklık ve buharlaşmaya bağlı olarak suyun tuzluluk oranı en üst seviyesine ulaştı.
Göldeki "Dunaliella salina" adlı algler ve halo bakteriler, yükselen tuzluluğa karşı kendilerini korumak amacıyla kırmızı pigment üretiyor.
Bu doğal süreç göl suyunun kırmızı ve pembe tonlarına bürünmesine neden olurken yılın en sıcak döneminde renk yoğunluğu zirveye çıktı.
Aksaray, Ankara ve Konya illerinin sınırlarında yer alan Tuz Gölü, Türkiye'nin en büyük ikinci gölü ve dünyanın en tuzlu göllerinden biri olarak biliniyor.
Yaklaşık bin 665 kilometrekarelik yüzey alanına sahip gölün derinliği yaz aylarında buharlaşmayla birlikte yer yer birkaç santimetreye kadar düşüyor.
Gölün tuzluluk oranı yaz döneminde yüzde 32,4'e kadar yükselerek okyanusların tuz oranının yaklaşık 10 katına ulaşıyor.
Pembe rengi oluşturan Dunaliella salina, aşırı tuzlu ortamlarda yaşayabilen tek hücreli bir yeşil alg türü olup beta-karoten pigmenti üreterek ultraviyole ışınlardan korunuyor.
Dunaliella salina'nın ürettiği beta-karoten, kozmetik ve gıda endüstrisinde doğal renklendirici olarak kullanıldığı için ticari değer de taşıyor.
Benzer pembeye bürünme olayı Avustralya'daki Hillier Gölü, Senegal'deki Retba Gölü ve İran'daki Urmiye Gölü'nde de gözlemleniyor.
Tuz Gölü aynı zamanda Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 60'ından fazlasını karşılayan stratejik bir doğal kaynak olma niteliği taşıyor.
Göl ve çevresi flamingolar başta olmak üzere pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor ve üreme döneminde on binlerce flamingo burada kuluçkaya yatıyor.
UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Tuz Gölü, pembeye büründüğü dönemlerde yerli ve yabancı fotoğrafçıların yoğun ilgisini çekiyor.
Genellikle haziran-eylül arasında belirginleşen bu doğa olayı, ziyaretçilerine her yıl tekrarlanan eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
(AA)