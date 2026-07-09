Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Beko arasındaki isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. 8 yılın ardından gelen bu kararla birlikte Fenerbahçe Beko ismi tarih oldu.

"BEKO'NUN KARARIYLA SONA ERDİ"

Sarı-lacivertlilerden konuya dair yapılan açıklamada "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak sekiz yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko’nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, aynı kararlılıkla ve aynı büyük hedeflerle yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz" denildi.

ÜLKER'LE ANLAŞILDI

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsorunun kim olacağı da ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, Ülker ile anlaşmaya vardığı sürüldü. Takımın gelecek sezon Fenerbahçe Ülker adıyla mücadele edeceği öne sürüldü.

9 YIL İSİM SPONSORU OLDULAR

1993-2006 yılları arasında mücadele eden Ülkerspor Erkek Basketbol Takımı, Murat Ülker'in kararıyla Fenerbahçe'yle birleşti. Sarı-lacivertliler, 2006-2015 yılları arasında Fenerbahçe Ülker adıyla mücadele etti.