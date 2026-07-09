CHP'li vekilden yeni parti için net tarih: Vekil sayısını da verdi

İstinaftan çıkan butlan kararının ardından CHP'li delegelerin verdiği olağanüstü kurultay taleplerine Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetiminden halen yanıt gelmedi. Butlan yönetimi verilen imzaları usul ve esas yönünden incelediklerini söylerken, Özel'in liderliğinde yeni bir partinin kurulması süreci de hız kazandı.

TARİH VE VEKİL SAYISINI VERDİ

CHP'nin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Karacasu İlçe Yönetimi tarafından düzenlenen üye ve delege toplantısına katıldı. Yargıtay’ın vereceği karara göre 21 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi.

“KURULTAY İMZALARI BEKLETİLİYOR”

Parti tüzüğünün 48. maddesine göre olağanüstü kurultayın toplanmasının zorunlu olduğunun altını çizen Bülbül, 833’ü noter onaylı olmak üzere toplam 1003 delegenin imzasının Genel Merkez’e teslim edildiğini hatırlattı.

İmzaların kısa sürede incelenebileceğini kaydeden Bülbül, “Amaç kurultay yapmak değil, seçime kadar partiyi işgal etmek ve Saray’a muhalefet etmemektir” dedi.

CHP'NİN SEÇİMLERE GİREMEME RİSKİNİ HATIRLATTI

Butlan yönetimin 11 Temmuz tarihine kadar olağanüstü kurultay çağrısına yanıt vermesi gerektiğini belirten Süleyman Bülbül, 26 Temmuz’dan önce kurultay yapılmaması durmunda CHP’nin seçime katılma konusunda hukuki risk yaşayabileceği ihtimalini yineledi.

ÇAĞRI HEYETİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Kurultayın toplanmaması durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne çağrı heyeti oluşturulması için başvuracaklarını aktaran Bülbül, adli tatil öncesindeki sürecin kritik olduğunu kaydetti.

ÖZEL'Lİ CHP VE KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞINDA OLDUĞU CHP SENARYOSU

Dört günde yaptırdıkları üç anketin sonuçlarını da açıklayan Bülbül, Özel liderliğindeki CHP’nin yüzde 32-35 oranında destek gördüğünü, Kılıçdaroğlu başkanlığında oluşacak bir yapının ise yüzde 2-5 arasında oy alabileceğini söyledi.

21 TEMMUZ TARİHİNİ İŞARET ETTİ

"​Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 Temmuz'a kadar mutlak butlan davası Yargıtay tarafından bozulursa, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte bütün muhalefetin lokomotifi olarak iktidara geliyoruz. Eğer bozulmazsa, Allah'ın izniyle 21 Temmuz'dan sonra yeni bir güneş doğacak. Biz 111 milletvekilinden 100’e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız" ifadelerini kullanan Bülbül, "Biz kaçmıyoruz, mücadelenin şeklini değiştiriyoruz. İsmet İnönü’nün dediği gibi; 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır.' Hepimiz yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.