Özgür Özel'in sahaya ineceği bir sonraki kent belli oldu
CHP lideri Özgür Özel, 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği Adana programı kapsamında kentin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelecek. Pozantı, Çukurova ve Seyhan ilçelerini kapsayan ziyaret takvimi netleşti.
CHP lideri Özgür Özel, 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği Adana ziyaretinde yoğun bir program izleyecek. Gün boyunca kentte çeşitli temaslarda bulunacak olan Özel, ziyaretlerine Pozantı ilçesinden başlayacak; ardından Çukurova ve Seyhan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.
Özel'in Cumartesi günkü Adana programı:
11.30 – Tekir Yaylası
18.00 – Kenan Evren Bulvarı (Çukurova Elektrik Kavşağı)
20.00 – Toros Caddesi
SEYHAN'DA GÜNÜ TAMAMLAYACAK
Program kapsamında CHP lideri Özgür Özel'in ilk durağı saat 11.30'da Tekir Yaylası olacak.
Özel, daha sonra saat 18.00'da Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Bulvarı (Çukurova Elektrik Kavşağı) bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.
Adana temaslarını Seyhan ilçesinde tamamlayacak olan CHP lideri Özel, saat 20.00’da Toros Caddesi’nde gerçekleştirilecek buluşmada vatandaşlarla bir araya gelecek.