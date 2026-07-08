Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'na jet soruşturma

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasındaki, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözlerinin ardından soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında görülen davanın 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmasında İmamoğlu'nun mahkeme heyeti önünde kullandığı ifadeler nedeniyle resen işlem başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun duruşmada sarf ettiği, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım..." sözleri üzerine, "kamu görevlisini tehdit" suçundan resen soruşturma açıldığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisini tehdit' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.