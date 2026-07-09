Türkiye'nin dev holdingi satıldı: Yeni sahibi hem yabancı hem tanıdık

Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Polisan Holding’in çoğunluk hisseleri, 14,9 milyar liralık dev bir anlaşmayla Hollanda merkezli CoreX Holding’e devredildi.

Nisan ayında Rekabet Kurumu tarafından onaylanan hisse devir süreci resmen tamamlandı. Uzun yıllardır Bitlis Ailesi'nin kontrolünde bulunan Polisan Holding A.Ş.'nin yönetim hakkını belirleyen hisseler, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a ait olan Hollanda merkezli CoreX Holding bünyesine geçti.

14,9 MİLYAR LİRALIK HİSSE DEVRİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen resmi bildirimde, Bitlis Ailesi'nin elindeki yüzde 77,73 oranındaki holding payının, CoreX'in bir alt kuruluşu olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.'ye aktarıldığı açıklandı.

Gerçekleşen hisse devri sözleşmesinde pay başına 0,54 dolar bedel belirlendi. Bu hesaplamayla satışın toplam tutarı 318,4 milyon dolar (yaklaşık 14,9 milyar TL) seviyesine ulaştı. Yapılan bu büyük işlemin ardından Bitlis Ailesi'nin holding içindeki ortaklığı sıfırlanırken, CoreX şirketin yeni ana hissedarı pozisyonuna geldi. Ayrıca CoreX'in, yasal mevzuatlar çerçevesinde şirketteki diğer yatırımcılara yönelik zorunlu pay alım teklifi sürecini resmen başlatacağı duyuruldu.

GENEL MÜDÜRLÜK KOLTUĞUNDA YENİ GÖREVLENDİRME

Hisse devir işlemlerinin kapanmasıyla birlikte, şirketin en üst yönetim kademesinde de değişikliğe gidildi. Polisan Holding Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, grubun bağlı ortaklıklarından biri olan Poliport Kimya'da genel müdürlük görevini sürdüren Selçuk Denizhan, Polisan Holding’in yeni Genel Müdürü olarak atandı.