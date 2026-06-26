Polisan satılıyor! Japon şirketle ön anlaşma yapıldı

Marmara Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) önemli bir bildirimde bulundu. Yapılan resmi açıklamada, holdingin yüzde 50 oranında hissedarı olduğu Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki tüm payların devri için Japon ortak Kansai Paint Co., Ltd. ile ön mutabakat sağlandığı ifade edildi.

KAP'a bildirilen ayrıntılara göre taraflar arasında 26 Haziran 2026 tarihinde bağlayıcı olmayan bir mutabakat mektubu (Memorandum of Understanding) imzalandı. Bu ön anlaşma doğrultusunda, Marmara Holding'in elindeki yüzde 50'lik hisse prensip olarak 93 milyon ABD doları bedel karşılığında Japon şirketi Kansai Paint'e devredilecek.

GİZLİLİK KARARI MART AYINDA ALINMIŞ

Kamuoyuna yapılan duyuruda, satış görüşmelerinin ilk aşamalarında taşıdığı belirsizlikler sebebiyle yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini engellemek ve şirketin pazarlık gücü ile rekabet şartlarını korumak adına bilginin gizli tutulduğu aktarıldı. Bu kapsamda, söz konusu içsel bilginin duyurulmasının 30 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla ertelendiği, sürecin devamında yaşanacak yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

10 YILLIK ORTAKLIKTA SONA GELİNİYOR

Polisan Boya ile Japon üretici Kansai Paint arasındaki ticari işbirliği 2016 yılında faaliyete geçmişti.

O dönemde tamamlanan hisse devriyle Japon şirket yüzde 50 ortaklık payı almış ve kurumun resmi adı Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillenmişti.

Üzerinde mutabık kalınan bu son satış işleminin fiiliyata dökülmesi halinde, yaklaşık 10 senedir şirketin yarı ortağı konumunda bulunan Kansai Paint, markanın tamamına sahip olacak. Marmara Holding ise bu kararla birlikte şirketteki yatırımlarından bütünüyle çıkmış olacak.