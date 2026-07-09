Cafer Mahiroğlu butlandan gelen tehdit mesajlarını ifşa etti: Bizi destekleyin yoksa gereği yapılır diyorlar

Butlan ekibi, "Halk TV'yi CHP fonluyor" iftiralarında, 'Belge gösterin' çağrılarına rağmen dur durak bilmiyor. Butlan CHP'sinin iletişim sorumlusu Ali Haydar Fırat katıldığı bir Youtube yayınında Halk TV'nin CHP'den yaklaşık 80 milyon lira aldığını iddia etti. Yine belge ve kanıt göstermedi. Aynı dönemde iktidar medyasına ne kadar ödeme yapıldı, ya da Kılıçdaroğlu döneminde kime ne ödendi bilgileri yer almadı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, aylardır devam eden sistematik iftira kampanyasına T24'ten Cansu Çamlıbel ile söyleşisinde yanıt verdi.

2019'da Halk TV'yi satın aldığını söyleyen Mahiroğlu, aradan geçen 7 yılda hükümetten hiçbir tehdit mesajı almadığını, ama Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosunun şantaj ve tehdidine maruz kaldığını söyledi. Mahiroğlu şöyle konuştu:

"Ben kanalı aldığım günden bugüne kadar devletten ya da hükümetten bana karşı hiçbir şekilde baskı, tehdit, şantaj ya da “Bu haberi yapsın” ya da “Şu haberi yapmasın” gibi bir mesaj gelmedi. Ama RTÜK’ten pek çok kez kapatılma cezası aldık. Pek çok sıkıntı yaşadık ama hepsi mahkemeden geri döndü. Ama ben bugün Kemal Bey’in şantaj ve tehdidine maruz kalmış durumdayım."

TEHDİT MESAJLARINI VE KİRLİ TEKLİFİ İFŞA ETTİ

Cafer Mahiroğlu, butlan yönetiminin halkta meşruiyet bulmak için Halk TV'nin susması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Kendisine gelen ahlaksız teklifleri açıkladı.

"Benimle dolaylı temas kuruldu. Yakınlarım, eski arkadaşlarım ya da bana yakın kişiler üzerinden mesaj yollandı. “Kemal Bey’le birlikte oldukları an” beni arayacakları haberini yolladılar. Reddettim. Yakın çevreme, tüm bu girişim ve iletilen mesajların Kemal Bey’in talimatı ve bilgisi dahilinde olduğunu aktardılar. Kendilerini desteklememiz karşılığında maddi ve manevi destek vereceklerini ilettiler. Nüfuz edecekleri yerler olduğunun mesajını yolladılar.

Nüfuz edecekleri yerler olduğunu söylediler ‘bizi destekleyin yoksa gereği yapılır mesajı’ verdiler ‘devlet aklı’na inanmışlar ve çok güveniyorlar..."

"BİR YERLERE GÜVENİYORLAR"

"Sığ bir kadro CHP’yi esir aldığı gibi bizim de Kemal Bey’in esiri olmamızı istiyorlar. Bu kadar özgüvenleri var ve neden olduğunu biz bilmiyoruz. Ama bu kadar bir yerlere güveniyorlar belli ki" diyen Mahiroğlu "Açıkça bize 'Bizi destekleyin yoksa gereği yapılır' diyorlar" şeklinde konuştu.

CHP İLE HALK TV'NİN İLK SÖZLEŞMESİ KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE

Butlan ekibi, Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığı, yüklü miktarda ödemeler yapıldığı iftirasını sık sık gündeme getiriyor. Rakamları ve verileri çarpıtarak verilen mesajları da değerlendiren Mahiroğlu, tüm ödemelerin yayınlar karşılığı ve kayıt altında olduğunu, ve ilk sözleşmenin de Kemal Kılıçdaroğlu ile yapıldığını anlattı. Mahiroğlu şunları söyledi:

"Ben 2019’da Halk TV’yi aldıktan sonra Kemal Bey ile bir görüşme yaptık. Ondan sonra ise Tuncay Özkan ve Bülent Kuşoğlu ile oturduk CHP’nin kanalla ticari anlaşmasına dair detayları bana onlar anlattı. Onlar bana daha önce yapılmış olan anlaşmayı anlattı. Ve dediler ki 'Biz bütün grup toplantılarımızı koşulsuz şartsız canlı vereceksin. Bizim genel başkan yardımcılarımızın açıklamalarını koşulsuz şartsız canlı vereceksin. Bizim sözcümüzün açıklamasını canlı vereceksin.' Bunların üzerine bir de Tuncay Özkan akşam her tartışma programında CHP’den vekil çıkartılmasını istedi. Ben de orada “dur” dedim. 'Bu işe bu kadar müdahil olmazsınız' dedim."

KILIÇDAROĞLU YAYINLARA MÜDAHALE ETMEK İSTEMİŞ

Cansu Çamlıbel'in “Her akşam CHP’li bir milletvekili mutlaka canlı yayında olsun” mu istenildi" sorusu üzerine Mahiroğlu şunları söyledi:

“Her akşam demedi, genel konuştu. Ben buna itiraz ettim, o nedenle de benden önce yapılmış olan anlaşmayı bozdum. Hani şimdi hala konuşuyorlar ya listelerden bahsediyorlar ya CHP’den gönderilen…kesinlikle böyle bir şey yok. Halk TV’yi ben aldıktan sonra hiçbir şekilde benim kararlarım dışında, CHP Genel Merkez’inin talimatıyla kimse çıkmamıştır ekrana. Ama sonuçta benden daha önce yapılmış olan anlaşmanın diğer kısımları için anlaşmayı yeniledik. Ben aldığımda Halk TV CHP’ye aylık 100 bin dolar fatura kesiyordu, 2023’te Eren Erdem sözleşmeyi feshettiğinde aylık kesilen tutar 62 bin dolardı..."

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE ÖDEMELER DAHA YÜKSEK

Cafer Mahiroğlu, Aslı Baykal döneminde Kılıçdaroğlu tarafından Halk TV'ye ayda 100 bin dolar ödeme yapıldığını, yayınlara müdahaleyi reddettiği için yeni anlaşma yapıldığını söyledi.

"Kılıçdaroğlu yönetimiyle anlaşma kapsamında 2023 yılında 1 milyon 120 bin TL fatura kesiyorduk. Son fatura tarihinde dolar kuru 18 TL idi. Yani yaklaşık 62 bin dolar ediyordu. Ama benim aylık giderim zaten 700-800 bin dolar civarında. Yani o dönemde Halk TV’nin aylık gelirinin sadece yüzde 5’i CHP’ye kesilen faturadan geliyormuş. Benim gelirim çok şeffaf kardeşim. Kurumsal faturaların toplamından gelen geliri de giderini karşılıyor. Zaten detaylar da devletin elindedir. Kaç kuruş faturayı kime kestiğimi bilirler. Ayrıca şu an da gelirim giderimi karşılıyor. Devlet de bunu biliyor. Sonuçta burada bir ticari bir angajman var, ideolojik bir angajman yok. Ben ticari ve hukuki bir anlaşma İYİ Parti ile de yapabilirim."

Mahiroğlu, benzer bir anlaşmanın Kılıçdaroğlu kurultayı kaybedip ayrıldıktan sonra Özgür Özel yönetimi ile de yapıldığını anlattı, şu detayları verdi:

"Özgür Özel yönetimi Kasım 2023’te geldi. Biz CHP ile Ocak 2024’ye yeni sözleşme yaptık. Yapılan yeni sözleşme aylık 1,5 milyon TL oldu. Ancak o günkü dolar kuru 29,66 TL idi. Yani CHP’ye kesilen aylık fatura bedeli yaklaşık 50 bin dolardı. Bugünkü kurdan aylık bedel 32 bin dolar civarıdır."

Butlan yönetimi ardından CHP ile olan yayın anlaşmasını kendisinin feshettiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu "Onlar geldikten sonra fatura kesmeyi bıraktım çünkü onların yayınlarını yapmıyorum. Yapmadığım yayınların faturasını kesemem ki." diye konuştu.

"SÖZLEŞMEYİ KILIÇDAROĞLU YAPTI"

Butlan yönetiminin 80 milyon lira iddiasının dayanağını da açıkladı.

"CHP’ye aylık 1 ila 1,5 milyon TL kesilen fatura üzerinden 80 milyonun hesabı yapılabilir. Bu toplamı bulabilmeleri için 5 yıl geriye gitmeleri gerekiyor. Beş buçuk senede kesilen faturaların toplamı olabilir ancak 80 milyon TL. Bu kadar abesle iştigal iddia olur mu? Kardeşim sen kendin yapmışsın sözleşmeyi. Senin Genel Başkan’ın Kılıçdaroğlu’nun benim 2019’da satın aldığım kanalla aylık 100 bin dolarlık sözleşmesi var. Bu sözleşmeye göre yayın saati satın alıyorsun. Bu ticari bir olaydır. Televizyonun kuralı budur. Sen şimdi kafana göre 80 milyonu nasıl buluyorsun? Herhalde beş senedir kesilen bütün faturaları toplayarak buluyorsun!

MAHİROĞLU HALK TV'Yİ SATACAK MI?

Cansu Çamlıbel, "Halk TV satılacak" iddialarını da sordu. Mahiroğlu "Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece, ölmediği sürece, bir Allah'ın kulu bu kanala dokunamaz. Kimsenin bu kanalı ne almaya parası ne de almaya cesareti yeter." diye yanıt verdi.

Ali Haydar Fırat'ın dünkü sözlerinden önce yapılan söyleşiye, dün ek bir soru ile bu konu da eklendi. Fırat, söz konusu yayında Maehiroğlu7nun kendisiyle görüşüp "Hakkını helal et" dediğini iddia etmiş "Biz Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve ben senin yönetimde olmanı istemedik" dediğini öne sürmüştü. Mahiroğlu bu iddiaya da yanıt verdi.

"EY MÜPTEZEL..."

"Bu deli saçması iddia tamamen yalandır. Böyle bir görüşme ya da böyle bir konuşma kesinlikle olmamıştır. Bu iftirayı ortaya atan müptezelin elinde tek bir delil varsa ortaya koyması gerekir. Bu yalanın hangi amaçla söylendiğini anlamakta zorlansam da Halk TV’yi hedef gösterip tetikçilik yapma görevini üstlendiği net ve açıktır. Kendisine bu görevinde başarılar diliyor. Ey müptezel sözünün değeri kalmadı da bir noktada çocuklarının şerefini düşün bari."