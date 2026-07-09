Kılıçdaroğlu'na zor sorular! Seçim paraları, gizemli firma ve lüks araba

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin "fonlanan medya" ve internet sitelerine aktarılan paralar üzerinden yürütülen iddialara karşı Gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık'tan ayrıldıktan sonraki döneme ilişkin harcamalarını gündeme getirerek çarpıcı iddialarda bulundu.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için toplanan paralar, gizemli firmaya verilen 22 milyon dolar ve kullandığı lüks makam araçları sorulardan bazılarıydı.

"1 MİLYARI AŞAN BİR RAKAM"

Gazeteci Şaban Sevinç, kişisel YouTube hesabından "CHP Hangi Kanala Kaç Para Verdi" başlığıyla yayınladığı videoda, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki harcamalara ilişkin iddiaları öne çekti. Sevinç, bu bütçelerin detaylarını şu sözlerle sorguladı:

"Yine 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sadece bir firmaya o günkü karşılığı 22 milyon dolar olan medya planlama ve satın alma işi verildiği biliniyor. Bu firma nedir? Kimin firmasıdır? Neden tek firmaya verilmiştir? Bugünkü rakamla, yani bugünkü dolar kuruyla 1 milyarı aşan bir rakam, 1 milyar lirayı aşan bir rakam o günkü kurla 600-700 milyon arası bir şey."

"240 MİLYON LİRALIK İŞİ ALAN KİŞİ NAFER ÇAPAR ADLI PARTİYE DE YAKIN BİR İŞ ADAMI"

Sevinç, medya satın alma işlerinin yanı sıra, sadece miting alanlarının organizasyonu için ödenen meblağlara da değinerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2023'te sadece Kemal Bey'in illerde yapacağı mitinglerin sahnelerini kurması, miting alanlarının düzenlemesi ve sahne kurması için bir firmaya ödenen para miktarı 240 milyon lira. Bakın, 240 milyon lira sadece miting yapılacak sahnelerin kurulması için verilen para. Ses düzeni vesaire. Sayın Kılıçdaroğlu hani bu konuda da açıklama yaparsa memnun oluruz. 240 milyon lira miting kürsülerini düzenlemesi için verilen işi alan kişi Nafer Çapar adlı, partiye de yakın bir iş adamı. Kemal Bey'e yakın bir iş adamı."

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN KENDİSİNE TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARABAYA BİNMİŞ 1,5 YIL BOYUNCA"

Kurultay sonrası sürece ve Kılıçdaroğlu'nun kullandığı araçlara değinen Sevinç, tahsis edilen lüks otomobiller üzerinden şu iddialarda bulundu:

"Kemal Bey, 2023'te değişim kurultayında Genel Başkanlığı kaybettikten sonra genel başkanken 240 milyon liralık iş verdiği partiden... Nafer Çapar'ın kendisine tahsis ettiği süper lüks Mercedes arabaya bindi. Mesela bunu nereye koyacaksın? Genel Başkanlığı kaybetmeden önceki 1,5 yıl boyunca da, hani bu yolsuzlukta nirvana olan, Aziz İhsan Aktaş'ın kendisine tahsis ettiği zırhlı arabaya binmiş 1,5 yıl boyunca. Bunu nereye koyacaksın?"

"ALLAH AŞKINA VATANDAŞLARI DA MI FONLAMIŞ ÖZGÜR ÖZEL"

Seöilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimine yönelik eleştirilerin arka planını değerlendiren Sevinç, tabandaki ve sokaktaki durumu şu şekilde aktardı:

"Şimdi, efendim kendisinin mutlak butlanla, iktidarla işbirliği halinde iktidara yürümekte olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına oturmasını ve bunun millet vicdanında reddedilmesini, kabul görmemesini, meşrulaşamamasını Özgür Özel döneminde işte medyanın fonlanmasıyla açıklamaya çalışıyor. İşte 'Özgür Özel'in CHP bütçesinden fonladığı gazeteciler, efendim medya kuruluşları, yok Halk TV, yok şu TV, yok bu TV bana düşmanlık yapıyorlar.' Kendisinin hiç hatası yok! Ya dönüp bir kendine bak, Allah aşkına vatandaşları da mı fonlamış Özgür Özel? Mesela sokaktaki vatandaş da Kemal Bey'e olağanüstü tepkili. 'İşbirlikçi' diyor, 'Hain' diyor, 'Erdoğan'ın adamı' diyor, 'Gene seçim kaybettirecek' diyor. Onları da mı, milyonlarca insanı da mı fonlamış Özgür Özel? Hani 'Seni eleştiren gazetecilere fonlanmış' diyorsun, iftira atıyorsun, vatandaşlar da mı fonlamış? Ya dönüp bir kendinize bakın lütfen, hani Kemal Bey ve ekibi için söylüyorum, gerek Ali Haydar gerek Gürsel Tekin, gerek diğer arkadaşlar."

"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ MEDYASI" İDDİALARI VE BABA OCAĞI İNTERNET SİTESİNİN DAVASI

Videonun devamında günlerdir ve aylardır bir kirletme kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Şaban Sevinç, Özgür Özel döneminde başta Halk TV olmak üzere televizyon kanallarına, gazetecilere, internet sitelerine ve trol hesaplara para verildiği iddialarına değindi.

Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın Enver Aysever'in programında "Baba Ocağı internet sitesine ayda 5 milyon lira veriliyor" şeklinde uçuk rakamlar açıkladığını ifade eden Sevinç, Baba Ocağı internet sitesinin bu iddiayı şiddetle yalanladığını ve Ali Haydar Fırat’a dava açtığını belirtti. Sevinç, kendisini arayan site yetkililerinin "Tek kuruş para almadık Cumhuriyet Halk Partisi'nden" dediğini aktardı.

Baba Ocağı internet sitesinin ANKA Ajansı'nın haber sitesi olduğunu açıklayan Sevinç, ANKA Ajansı ile CHP arasında Kemal Kılıçdaroğlu döneminde olduğu gibi Özgür Özel döneminde de normal bir canlı yayın anlaşması bulunduğunu söyledi. Bu tür anlaşmaların İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Doğan Haber Ajansı (DHA) tarafından da yapıldığını belirten Sevinç, mitinglerin bir ya da bir buçuk saatlik canlı yayın bedellerinin 1500-2000 dolar civarında olduğunu, rakamlara vakıf olduğunu ve burada bir usulsüzlük ya da fonlama bulunmadığını ifade etti.

Sevinç, Ali Haydar Fırat’ın açıklamalarının Özgür Özel'e karşı olan kesimlerde adeta bayram havası yarattığını; sosyal medyadaki linç gruplarının yanı sıra Yılmaz Özdil, Zafer Şahin ve Fuat Uğur gibi hem yandaş hem de Özgür Özel’e muhalif gazetecilerin, ayrıca Gürsel Tekin gibi Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bu iddiaları sosyal medyada kutsayarak retweet yaptıklarını belirtti. Aytunç Çıray'ın da "Bize küfredenler niye küfrettikleri ortaya çıktı" açıklaması yaptığını hatırlattı.

HALK TV'NİN GEÇMİŞTEN BUGÜNE CHP SÖZLEŞMELERİ VE CAFER MAHİROĞLU GÖRÜŞMESİ

Halk TV'nin 2005 yılındaki kuruluşundan bu yana Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dönemlerinde de CHP ile canlı yayın sözleşmeleri olduğunu belirten Şaban Sevinç, kendisinin 2012-2019 yılları arasında 7 yıl boyunca Halk TV Genel Müdürlüğü yaptığı dönemdeki bütçeleri paylaştı. Bu sözleşmelerin Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi olduğunu vurgulayan Sevinç, 2019 Nisan ayında görevden ayrıldığında Halk TV'nin CHP'den aldığı yıllık yayın bedelinin 500 bin dolar olduğunu, bunun da aya bölündüğünde 42 bin dolar civarı yaptığını belirtti.

2019 yılının Aralık ayında Halk TV'yi satın alan Cafer Mahiroğlu dönemindeki süreci anlatan Sevinç, Mahiroğlu ile Kılıçdaroğlu arasında geçen görüşmeyi şu şekilde aktardı:

"Cafer Mahiroğlu Halk TV'yi satın aldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu kendisini çağırıyor. Oturuyorlar, konuşuyorlar. 'Halk TV bundan sonra işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınlarını işte gene yapmaya devam etsin, şöyle olsun, böyle olsun' falan filan. Bir nevi hani bundan sonra nasıl olacak, nasıl gidecek filan diye Kemal Bey ile Cafer Mahiroğlu konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ve orada Kemal Kılıçdaroğlu bu rakamı 62 bin dolara çıkarıyor. Yani benim dönemimde 42 bin dolar olan rakam Kılıçdaroğlu tarafından, ben ayrıldıktan sonra 62 bin dolara çıkmış. Yani Aslı Baykal döneminde yanılmıyorsam. Sonra Cafer Mahiroğlu döneminde de aynı rakam devam ediyor. Hatta Cafer Mahiroğlu biraz daha artırmak istemiş, Kemal Bey demiş ki 'Ya bu yeter' demiş. 'Hani daha önce de şu kadar ödüyorduk' filan."

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun yayın içeriğine yönelik talepleri olduğunu belirten Sevinç, Cafer Mahiroğlu’nun buna itiraz ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

"O görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu, 'Efendim akşam programlarına bizden de milletvekili katılsın, işte şu milletvekillerini her akşam şu programlara koyun' filan diye yani yayın içeriğine de müdahale edecek şekilde birtakım taleplerde bulununca Cafer Mahiroğlu diyor ki 'Hayır, Sayın Genel Başkan, orada durun. Biz size yayın hizmeti vereceğiz, canlı yayın hizmeti vereceğiz, haberlerimizle işte destek vereceğiz, yani haberlerinizi de yapacağız Cumhuriyet Halk Partisi'nin her türlü. Ama programlarımıza şu milletvekili katılsın, bu milletvekili katılsın diye bir dayatma yapmayın, bunu kabul etmeyiz' diyor. Ve bu şekilde anlaşıyorlar."

Bu sözleşmenin Özgür Özel döneminde de aylık 62 bin dolar olarak aynen devam ettiğini, ekstra bir fonlama yapılmadığını söyleyen Sevinç, benzer anlaşmaların geçmişte İYİ Parti ile de yapıldığını belirtti. İktidara yakın kanalların ise Türk Hava Yolları, kamu bankaları, Varlık Fonu’ndaki Turkcell reklamları ve diğer kamu kurumlarının ilanlarıyla düzenli olarak fonlandığına işaret eden Sevinç, Halk TV'nin özellikle Kılıçdaroğlu ekibi tarafından bir suç işleniyormuş gibi hedef gösterildiğini ve susturulmak istendiğini iddia etti.

2024 YEREL SEÇİMLERİ MEDYA HARCAMALARI VE KANAL KANAL REKLAM BÜTÇELERİ

Şaban Sevinç, Özgür Özel’in liderliğindeki CHP'nin 2024 yerel seçimleri boyunca harcadığı toplam medya satın alma ve planlama bütçesinin 626 milyon 586 bin lira olduğunu açıkladı. Bu bütçenin içinde billboardlar, televizyonlar, radyolar, internet siteleri, YouTube ve sosyal medya kurumsal hesaplarının dahil olduğunu belirten Sevinç, bu meblağın 2024 kuruyla karşılığının 19 milyon dolar olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde harcanan paranın ise 22 milyon dolar olduğunu hatırlatan Sevinç, Özel döneminde 3 milyon dolar daha az harcanarak tüm Türkiye’de belediyelerin kazanıldığını, CHP’nin birinci parti yapıldığını ve AKP'nin ilk defa ikinci partiliğe düşürüldüğünü ekledi. Sosyal medya ve YouTube reklamlarının 9 milyon, 15 milyon, 18 milyon gibi izlenme oranlarına ulaştığını aktardı.

Kılıçdaroğlu ekibi ve Ali Haydar Fırat tarafından hedef gösterildiğini iddia ettiği Halk TV'ye bu 626 milyon liralık toplam bütçeden sadece 11 milyon 484 bin lira reklam payı verildiğini açıklayan Sevinç, listedeki diğer tüm kanallara ödenen reklam paralarını şu şekilde sıraladı:

TV8 (Acun Ilıcalı): 45 milyon 526 bin TL

Fox TV (Now TV): 42 milyon 204 bin TL

Show TV: 40 milyon 629 bin TL

Star TV: 35 milyon 345 bin TL

Halk TV: 11 milyon 484 bin TL

Sözcü TV: 10 milyon 437 bin TL

Tele1: 5 milyon 975 bin TL

NTV: 4 milyon 668 bin TL

Haber Türk: 4 milyon 612 bin TL

CNN Türk: 4 milyon 595 bin TL

Bloomberg: 3 milyon 981 bin TL

TGRT Haber (Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aleyhine yayın yapan kanal): 3 milyon 744 bin TL

TV100: 3 milyon 668 bin TL

KRT TV: 3 milyon 603 bin TL

TV8,5 (Acun Ilıcalı): 841 bin TL

TRT 1: 646 bin TL

KILIÇDAROĞLU'NA "RAKAMLARI AÇIKLA" ÇAĞRISI

Sevinç, cumhurbaşkanı adaylarının yasal hakları gereği açtıkları TL, Dolar ve Euro bağış hesaplarına da değinerek, Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçim kampanyasındaki bağış hesaplarına ne kadar para yatırıldığı, kaç kişinin bağış yaptığı konusunda kamuoyuna bilgi vermediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun şeffaf bir şekilde çıkıp "TL hesabına şu kadar, euro hesabına bu kadar bağış geldi. Bunların şu kadarını harcadım, kalanları Hazine'ye devrettim" diyerek Muharrem İnce'nin yaptığı gibi rakam rakam açıklama yapması gerektiğini dile getirdi.

"ALİ HAYDAR FIRAT AÇIKLA KARDEŞİM"

Ali Haydar Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu veya CHP Genel Saymanı Bülent Kuşoğlu’nun elinde Özgür Özel döneminde fonlanan gazetecilere dair belgeler varsa bunu derhal açıklamaları gerektiğini söyleyen Sevinç, aksi durumun ahlaksızlık olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Ali Haydar Fırat işte 'Açıklarım ha!' anlamında bir tweet atmış. Ali Haydar Fırat, açıkla kardeşim. Zaten bak, açıklamayıp da böyle hani Kemal Bey'e itiraz edenleri, size itiraz edenleri zan altında bırakıyorsanız bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlık yapıyorsunuz demektir. Varsa Özgür Özel döneminde CHP'den fonlanmış, para almış gazeteciler varsa, açıklamayan... bir şey demeyeyim. Ama artık gazeteciler üzerinden siyaset üretmeyi lütfen bir kenara bırakın."

Sevinç, aynı çağrıyı uzun süredir "Satılık gazeteciler", "Burhanettin Bulut'tan fonlananlar" diyen Yılmaz Özdil için de yaparak, "Bildiğin varsa açıkla kardeşim" dedi. Özdil’in Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerini kimseden para alarak yapmadığını, sadece Özel'e karşı kişisel bir takıntısı olduğunu belirten Sevinç; 'kalemini kiralayan gazeteciler' varsa bilinmesi gerektiğini, ancak her eleştiri yapana iftira atılmasının doğru olmadığını vurguladı. Sevinç, Ali Haydar Fırat'ın "İsim isim açıklarım" çıkışına karşılık, "Açıklamazsan ayıp ediyorsun. Açıklaman lazım Ali Haydar, niye açıklamıyorsun? Partiden para alan gazeteciler varsa açıklayın ya, bütün kamuoyu bilsin! Böyle açık uçlu iftira, 'Yok isim vermem' filan diyerek bütün böyle eleştiren gazetecileri zan altında bırakmak ayıp oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.