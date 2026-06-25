"Butlancılar" bir kez daha Halk TV’yi hedef gösterdi! Mahiroğlu: Belge varsa açıklayın

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu ve butlan yönetimi tarafından İletişim Koordinatörlüğüne atanan Ali Haydar Fırat'ın tehditlerine sert yanıt verdi.

Mahiroğlu, tehditlere boyun eğmeyeceğini vurgulayarak "Ben, ülkemin bin yıllık kadim geleneğine inanmış, birlik ve beraberliğine kendisini adamış bir Türk vatandaşı olarak tehditlerinize boyun eğmem." dedi.

BUTLANCILARDAN HALK TV'YE YENİ TEHDİT

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde Halk TV'yi hedef alan sözlerinin ardından bugün de Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat; halktv.com.tr'de Kılıçdaroğlu ile ilgili bir haberi alıntılayarak tehditvari bir paylaşımda bulundu.

Ali Haydar Fırat'ın X paylaşımı (25 Haziran 2026)

Halk TV'nin "'Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum' diye imza kampanyası başlatılıyor!" başlıklı haberini alıntılayan Fırat "Bizim hangi kentte girip giremediğimizi önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz fakat sizin patronunuzun ülkeye giremiyor oluşu n`olacak arkadaşlar?" dedi ve gazetecileri hedef göstererek "Provokasyonlarınıza, germelerinize aynen devam ederken bunu bir düşünün… Bir de 79.220.000,00 rakamı size bir şey söylüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Ali Haydar Fırat'ın X paylaşımı (25 Haziran 2026)

Fırat'ın gazetecilere yönelik tehdidi bununla da sınırlı kalmadı. İlk paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Fırat, Türk Ceza Kanunu Madde 114'ü işaret ederek "Bu maddeye bakarak haberinizle ilgili nasıl bir suç işlediğinizi ve suça teşvik ettiğinizi bir kez daha düşünün…" ifadelerini kullandı.

MAHİROĞLU'NDAN TEHDİTLERE SERT YANIT

Bunun üzerine Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Halk TV'ye ve gazetecilere yönelik tehdit açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu; bugün de bir yardımcınız Halk TV’yi hedef gösterip tehdit etti. Belli ki sizin başlattığınız tehdit dilinden etkilenmiş ve bundan cesaret almış." diyen Mahiroğlu, tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bir haber nedeniyle Halk TV’yi hedef gösterdiği paylaşımında imalı şekilde '79 milyon' hatırlatması da yapmış. Bu ifade bende herhangi bir çağrışım uyandırmadı. Emir verin, karnından konuşmasın ve belgeleri açıklasın."

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEM"

"Ben, ülkemin bin yıllık kadim geleneğine inanmış, birlik ve beraberliğine kendisini adamış bir Türk vatandaşı olarak tehditlerinize boyun eğmem." ifadelerini kullanan Mahiroğlu son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle bizi tehdit edip hedef göstermekten vazgeçin ve bağımsız haberciliğe saygı gösterin."