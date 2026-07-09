Doktor Efran Usul'un aday memurluğuna son verildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 9'uncu Tugay Komutanlığı'nda 11 Aralık 2025 tarihinde görev yapmaya başlayan doktor Efran Usul, sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarda bazı iddialarda bulunmuştu.

Usul'ün iddiaları arasında, "Tarihi geçmiş veya eksik ilaç kullanıldığı, erbaş ve erlere ilaç reçete edilemediği, eczane protokolünün bulunmadığı, içme suyu yetersizliği nedeniyle erlerin musluk suyu içtikleri, kantinde parayla su bile satılmadığı böylelikle enfeksiyon vakalarının arttığı, erlere 15-16 gündür banyo yaptırılmadığı ve tıbbi malzeme eksikliklerine karşı tedbir alınmadığı, oksijen tüplerinin boş olduğu" yer almıştı.

Usul, ayrıca rütbeli bir personelin ambulansı şahsi işleri için kullandığını da öne sürmüştü.

Usul konuyla ilgili olarak, "Yemekhaneye gelmem istenmiyordu, yemeğimi erlerle gönderiyorlardı. Ben asker kızıyım, babam rütbeli olmasına rağmen hayatında bir ere kendi yemeğini taşıttırdığını görmedim" demişti.

ADAY MEMURLUĞUNA SON VERİLDİ

Doktor Efran Usul'ün ileri sürdüğü iddiaların hepsinin kapsamlı bir şekilde incelendiği, mevcut bilgi, belge ve personel beyanları çerçevesinde iddiaları doğrulayacak somut bir bulguya ulaşılamadığı bildirildi ve Usul'ün aday memurluğuna son verildi.

Edinilen bilgilere göre, göreve başlamasının ardından kışla içerisinde TikTok için videolar çekip paylaşan Usul'e, askeri kışlalarda cep telefonu kullanımına ilişkin emrin tebliğ edilmek istendi. Ancak söz konusu emrin kendisine tebliğ edilemediği belirtildi.

Paylaşımlarını sürdürmesi üzerine hakkında disiplin işlemi başlatılan Usul'e, yürütülen soruşturma sonucunda birlik komutanı tarafından aylıktan kesme cezası verildi. Bu cezaya yasal süresi içinde itiraz etmeyen Usul'ün, daha sonra kendisine tebliğ edilmek istenen emrin ekini yırtıp attığı ve tebliği gerçekleştiren personele hakaret ettiği kaydedildi.

Yapılan şikayet üzerine başlatılan bir başka disiplin soruşturmasında ise Usul'e, "iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak" fiili nedeniyle kınama cezası verildi. Usul'ün bu cezaya da süresi içinde itiraz etmediği öğrenildi.

1 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında aday memur olarak görev yapan Usul'ün, fiilen çalıştığı 42 iş günü içerisinde 81 dilekçe ile beş CİMER başvurusunda bulunduğu belirtildi. Başvuruların tamamının ilgili makamlar tarafından incelenerek gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

1 GÜN GÖZALTINDA TUTULDU

Usul'ün bazı personel hakkında savcılığa yaptığı suç duyurularında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, buna karşılık kendisi hakkında ise iftira ve suç uydurma suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı ve savcılık kararıyla bir gün gözaltında tutulduğu bildirildi.

Görev süresi boyunca Usul hakkında toplam 6 disiplin soruşturması ile 1 idari tahkikat yürütüldüğü, sosyal medya paylaşımlarını kaldırması yönünde uyarılmasına rağmen paylaşımlarına devam etmesi üzerine aday memurlukla ilişiğinin kesilmesi için işlem başlatıldığı aktarıldı.

Usul'ün iddiaları üzerine, başkanlığını bir generalin yaptığı, bir hukuk danışmanı ile 4 üyeden oluşan 6 kişilik heyet tarafından kapsamlı bir tahkikat gerçekleştirildi. İnceleme kapsamında yürürlükte bulunan 10 ayrı mevzuat değerlendirildi, 36 personelin ifadesi alındı ve yaklaşık bin sayfadan oluşan 62 evrak ile belge incelendi.

Tahkikat çerçevesinde Usul'ün sosyal medya paylaşımlarında yer verdiği 31 iddia araştırıldı. Ayrıca birlikte son 2 yıl içerisinde revirde görev yapan asker ve sivil memur statüsündeki doktorların başvuruları da incelendi.

Aynı dönemde ve aynı statüde görev yapan başka bir kadın doktorun ise 2 dilekçe verdiği, bunların da kışla içi servis talebi ile cep telefonu kullanımına ilişkin olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, "tarihi geçmiş veya eksik ilaç kullanıldığı, erbaş ve erlere ilaç reçete edilemediği, eczane protokolünün bulunmadığı, içme suyu yetersizliği nedeniyle enfeksiyon vakalarının arttığı ve tıbbi malzeme eksikliklerine karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı" yönündeki iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi, belge ya da personel beyanına ulaşılamadığı belirtildi.

Buna karşılık ilaç ve sağlık malzemelerinin kayıt ve takip işlemlerinin düzenli şekilde yürütüldüğü, eczane protokolünün bulunduğu, ihtiyaç bildirimlerinin zamanında yapıldığı ve kışladaki suyun analiz sonuçlarına göre içilebilir nitelikte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Usul hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 23 Haziran 2026 tarihinde 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 318'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Yetkililer, Usul'ün öne sürdüğü tüm iddiaların incelendiğini, mevcut bilgi, belge ve personel beyanları doğrultusunda bu iddiaları doğrulayacak somut herhangi bir bulguya ulaşılamadığını ifade etti.

Son olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun aday memurlara ilişkin 56'ncı maddesi kapsamında, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nın 12 Mayıs 2026 tarihli teklifi doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Usul'ün aday memurluğuna son verildiği öğrenildi.

Söz konusu maddede, "Adaylık süresi içinde, temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir" ifadesi yer alıyor. (ANKA)